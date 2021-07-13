禁公僕受款待 縱首長享奢華（文：劉進圖） (09:00)

真的是「普通社交聚會」？

在灣仔那高級私人會所舉行的晚宴，真的是「普通社交聚會」嗎？從傳媒的報道來看，當晚飯局的主角，除了3名保安高官，就是內地房地產商恒大集團在香港的負責人，包括恒大香港公司常務副總經理陳奮。內房企業高管的飯局，一下子請到3名保安系統高官同時出席，這能說是普通社交聚會嗎？如果說這種宴請沒有問題，高官可以自由出席，那麼，其他香港發展商搞飯局，或者內地房產商搞飯局，保安高官們是否也會畀面出席？

房地產商人手上有的是錢，喜歡聘用退休高官，尤其曾從事地政建築或保安事務的，過去例子不少，這些保安高官出席飯局所謀求的人脈關係，到底是為了促進保安工作，還是為了自己退休後的事業鋪路？入境處長和海關關長都是國家安全委員會成員，掌握香港國安工作機密，與私人企業高層吃喝玩樂之時，可會無意中泄露玄機？恒大集團近年債務纏身，引入好些在股壇叱咤風雲的富豪作主要股東，保安高官與這家企業的代表密室談天，難道不怕惹人閒話？

吃的是「一般火鍋食材」？

在灣仔那名為吉祥薈的高級私人會所舉行的晚宴，吃的是「一般火鍋食材」嗎？網上廣泛流傳的吉祥薈火鍋菜單，全是頂級食材，什麼澳洲野生花龍蝦刺身、鹿兒島A4和牛，五人套餐每位收費3380元，未計加一酒水，通常享用這種級別食材，佐餐的酒也絕不會便宜，不是法國頂級葡萄酒，就是中國限量生產的茅台。

按照公務員日常遵行的酬酢指引，晚飯開支一般每人每餐上限數百元。終審法院在冼錦華案中形容，一餐逾6000元的6人晚飯已是「奢華晚宴」（a lavish dinner）。保安局居然敢說吉祥薈晚宴吃的是一般火鍋食材，只是普通私人聚會，完全迴避了高官接受豪華款待的事實！

特首說高官事先不知菜價，難道這3位高官是無知小孩？秘書稍為問一兩句，或是上網查找，就能知道這類高級私人會所的晚宴檔次，豈用出席時觀察席間是否有鮑魚？按照特首這個新邏輯，日後商界宴請公務員，是否只要菜單保密，就能合法地以美酒佳餚籠絡公務員？

有否顧及公僕規例、官員守則？

《公務員事務規例》清楚列明，公務員不應接受過分慷慨、豐厚或頻密的款待，任何款待若可能令公眾認為有利益衝突，或使人認為履行公務時可能有偏袒，或損害政府聲譽，都不應接受。區嘉宏和鄧以海都受這規例管束，若他們可以享用吉祥薈那樣的商界款待，入境處和海關屬下各級公僕將如何理解規例？所謂上樑不正下樑歪，部門首長若接受奢華款待不受追究，如何管束部隊成員廉潔奉公嚴守紀律？

區志光身為副保安局長，受政治任命官員守則約束，守則也訂明決定應否接受款待時，必須顧及到諸如款待性質是否奢華或過度、官員與宴請者的關係，以及宴請者或已知出席者的品德或聲譽，還須顧及公眾觀感，避免令官員或政府聲名受損。區志光有顧及這些嗎？

特首對3名高官接受豪華款待，若不作任何追究處分，只會坐實公務員和公眾的惡劣觀感，認定政府護短偏私，縱容高官擁抱腐敗文化。

作者是資深傳媒人