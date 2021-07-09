禁歌年代 全民審查（文：曾志豪） (09:00)

事實如何？最近元朗信義中學發生的懷疑「唱禁歌記大過」事件，見微知著，絕對可觀察香港社會如何受國安法的影響。

校園歌唱比賽 教局竟扯上國安法

傳媒報道，兩名中學生演唱Dear Jane的《銀河修理員》，卻被校方指歌詞敏感；同學一度演唱改歌詞版《疫情加油》而順利參賽，卻因為決賽時擅自改唱「原版」歌詞，更說了一句「香港人加油」，而觸怒校方處罰。學生指校方要求更改的歌詞包括「亂世中一起蒼老」變「疫症中一起安好」、「形勢壞透只好對抗」變「形勢壞透只好拼搏」。這實在令人無法不聯想，是否這些「亂世」、「對抗」被解讀為政治含義？是對時局的反映控訴，所以被學校DQ？

教育局回覆對事件看法時，居然說「隨着《港區國安法》生效，已提醒學校……透過教育適當及適時向學生解釋國家安全的重要性」，並重申「學校是學生學習的地方，任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地」。

一個校園歌唱比賽事件，教育局居然扯上國安法，豈不是傳達政治信息？——局方認同校方的處理；局方認同事件和國安法有關。更重要是，局方提醒校方「面對行為甚至價值觀有偏差的學生，學校有責任加強訓輔」，這便要了學校的命。

校園只怕掀起「文字獄」之風

即是說，學校如果不採取主動出擊的審查把關，便無法符合教育局「有責任加強訓輔」的要求；連帶也合理化對唱歌同學「記大過」甚至禁止代表學校參加課外活動的「剝奪學生權利」之做法。

在教育局這種「曖昧」的表態後，其他學校敢不跟從嗎？校園只怕掀起一股「文字獄」之風，學生的表達自由受限，校長教師也忙於審查，家長也會督促子女噤聲，「亳無代價唱最幸福的歌」已經成為空談。下一步呢？「利用小說反黨是一大發明」，這種文藝上的政治恐懼，林鄭特首，你仍然相信，香港人絕大多數的自由，不受影響嗎？

作者是傳媒工作者