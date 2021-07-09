雨後春筍般出現的培養課程 能出政治人才嗎？（文：林朝暉） (09:00)

無獨有偶，自從中央政府出手完善選舉制度，落實「愛國者治港」，本地政圈發生了一個有趣現象：不同政團（就連香港某大同鄉會）都在籌辦課程，培養政治和管治人才；而過去一些內地著名學府籌辦的香港政治人才課程，也從往年收生困難，今年忽然變得競爭激烈，超額招生。原定這個系列中沒有打算討論這個主題，但筆者希望拋磚引玉，帶着以下幾個問題來開展討論：不同課程之間區別在哪？課程在其他國家及地區常見嗎？香港出現這種雨後春筍般的現象，反映着什麼狀况？

學院培養及黨內培養

為了更好去探討香港的政治人才培養課程，筆者嘗試歸納和比對了一些其他國家類似的課程特徵：

第一，國外由學院籌辦的政治人才課程，往往相對重視傳授政策工具的運用、運算軟件，以及分析能力、理論水平的培養。比如倫敦政治經濟學院多年的公共管理碩士（MPA）系列、深受內地幹部歡迎的新加坡國立大學MPA課程，而北大也有為第三世界國家培養大量政府要員的MPA課程；大多都沒有專門設定以培養某一個地方「政治人才」的做法。究其原因，是學院教育主要以「開眼界」和「做學問」為目的，鼓勵不同國籍、成長背景和能力傾向的政治人才進行思想碰撞和交流，也因此，導師背景都是以學者、專家為主，比較少以公共政治人物為教學人員。相對而言，現時香港不少課程中，唯清華所辦課程與國外同類課程相對看齊；其他課程都有相當比例的專業政治人參與教學，嘗試理論及實踐同步傳授。

第二，會有明確分層培養，政黨開設的課程，主要專門予有志參政的「政治素人」或「新手上路」；學院式培養的高級公共管理課程，不少收生要求都和工商管理碩士（MBA）類似，針對資深、具相關經驗或工作經驗的人士報讀。從最新一屆的學員名單所見，定位從過往培養政治素人，轉為了參政者進修；多以政府官員、議員及參政者為主，幾近沒有多少「政治素人」或「新手上路」。

第三，外國大多以政黨籌辦的培養課程，主要以預備黨員、初入黨員報讀，作為代表政黨出選或參政前的準備，也有嚴格考核，確保畢業學員符合要求。課程以黨內領導、選舉經理、政策制訂者等去授課為主，以灌輸政黨理念和政策倡議價值為主要目的；甚至據筆者了解，不少課程結業時，要同屆學員做分享總結，實際上讓同儕間根據相處及了解，自我反省，也對學員性格上的不足和弱點，善意批評；黨領導從旁觀察，考察學員的「人和」，類同我國黨組織也有「黨內生活會」的安排一樣。

民建聯開辦的「政道」課程有前瞻性，形式類似，但不盡相同。然而，比較少見一個政黨開辦的政治理念課程，一半以上不是本黨黨員，並都是「參政者」為主。而且筆者發現「政道」的課程，更像是一個明星講座系列，全都是牛耳級講者人物。從公開資料所見，並未見有明確的考核要求。至於讓現屆學員一同開個「生活會」，自我反省及相互善意批評、「紅紅臉、冒冒汗」，應該也是一個不錯的主意。

青年參政及政治素人的另類出路

有趣的是，最近筆者曾經接觸一位1997年出生的年輕人，文筆及成績不錯。他報讀了本文提到的其中一個課程，但被拒絕取錄了。他自我分析原因是缺少知名度。但他報讀的原因，是希望加深對內地政治體制、國情的理解，也希望去沉澱思考「香港往何處去」的問題。

根據本系列兩位筆者（另一位是香港政策研究所香港願景計劃高級研究員林緻茵）的自身經驗總結，在內地高校學習經歷中，貴乎課堂上與課堂外的學習和交流。不僅是師承內地的港澳專家學者，能提供一個全新的視覺去理解央港關係，從導師的言傳身教，也會對這個時代的知識分子責任有更深刻的理解。而作為一個香港本地的年輕人，你所分享的切身感受，對不少專家來說，也是一種教學相長。特別身在國內最好的高校，集聚全國最好的腦袋和知識分子，內地同輩人如何理解世界形勢、對社會的關懷，以及人生抱負，相信對一直在香港長大的一輩，是個思想衝擊及啟發。

值得一提，尤其師門之間的情誼，更是難能可貴，與香港及國外的讀書經歷截然不同、無法比擬。

筆者衷心建議有意參政的年輕人：能否考上上述課程，不代表能力高低及成敗；真正的政治人才正需要有「跑江湖」的功夫、「敢於戰鬥」的意志，以及「積存人和」的心性。如果可以抽空一兩年到內地高校進修，將會是畢生受用的經歷。

蜂擁加入的深層次原因？

回到一個大家關切的問題：為何這些課程忽然受到熱烈歡迎？就連大量已經參政的政治人物都不甘後人。筆者沒有機會逐一統計及查問，但大概與「完善選舉制度」後的政治氣氛有關。建制派的政治人物都能感受到壓力，是時候力爭上游；而且當中也不乏有學員評估，認為這些課程的畢業生將會成為未來一屆重要的「政治人才庫」。

是否「人才庫」不得而知，但起碼看到一點是，課程沒有引來更多「新手上路」或「素人參政」；相反看到是參政者積極地「在職進修」。香港市民及社會各界好應該對我城的未來有準確的判斷，保持信心、毋須過度悲觀。尤其這類現象的深層次原因，正是一種信號：問題早已經了然在胸、改革在望。

最後，當下非要斷言這些課程能否出人才，也言之尚早，始終花開需時；但還是值得期待，在選舉制度、政治制度進一步改革後，對政治人才會有全新的要求——新人事、新面貌、新的時代擔當。

上面所談及的課程教育，師資、內容、辦學者的初衷和熱誠都是毋庸置疑、各有千秋，也是當下最好的配置和安排。但育才貴乎心性，筆者認為其中最大的關鍵及寄望，還是是否能夠「嚴師出高徒」。

（香港培養政治人才的困境系列．七）

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員