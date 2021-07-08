習近平籲西方臨崖勒馬（文：梁美芬） (09:00)

今年是中國共產黨建黨100周年，從建黨一刻開始，黨與人民及中國這片土地就共榮辱，同休戚。回顧過去百多年歷史，中國人民飽歷苦難。歷史選擇了中國在中國共產黨領導下，人民付出了無數的血與汗才走出列強欺壓的局面，到2020年代的今天正式達成全面小康，這條路是由眾多烈士先賢的軀體躺在懸崖峻嶺搭成。習主席多年來強調，中國是以共同構建人類命運共同體為己任，希望與其他發展中國家分享脫貧攻堅經驗，從來無意侵略和欺壓其他國家。可惜，過去兩年以美國為首的西方結盟重啟冷戰時期的敵我思維，例如G7峰會討論多邊主義抗衡中國、北約將中國列為系統性威脅、歐盟凍結《中歐全面投資協定》等等，聯手打擊圍堵中國。新一代今日可切身體會到祖父輩經歷列強割據的慘痛經歷，令當今14億中國人民不分你我，更加團結。

提醒全國上下居安思危

西方各國對中國這片土地一直虎視眈眈，對龐大市場垂涎已久。中國人並不無知，但只要有一絲和平的希望，都想大家各自發展，不要陷入鬥爭。以和為貴是中國傳統思想，也是我國對外一貫的禮讓風度。

習主席的講話有兩個涵意：第一，提醒外國勢力必須臨崖勒馬，不要再作出任何傷害、壓迫、侵犯中國人民的行為，令國民忍無可忍；第二是提醒全國上下人民要居安思危，有危機意識，中國正處於建國70多年來國際關係最緊張的時刻，我們必須團結起來珍惜和捍衛辛辛苦苦得來的成就與和平，莊敬自強，同心抵禦外敵。

冀西方盡快與中國恢復和平合作

正如國歌的歌詞所說：「中華民族到了最危險的時候，每個人被迫着發出最後的吼聲！」習近平主席在這關鍵時刻對外國勢力發出明確的忠告，絕對代表了全國14億人民包括港澳台同胞的心聲。害人終害己，希望G7及北約勿錯判形勢，對中國咄咄逼人；盡快與中國恢復和平合作的關係，才是令全球人類共贏的出路。

作者是經民聯副主席、立法會議員