如果立假新聞法 首先要追究「消息指」（文：陳帆川） (09:00)

新聞學院教導，「消息指」不能隨便用，第一要盡量披露消息來源，最好有名有姓，即使真為了保護來源而匿名，也最好能加上爆料人的背景、職級、行業等，讓公眾判斷消息的可信度；第二要盡量找多於一個消息來源，因為一個人自說自話容易造假，起碼有兩個人異口同聲地告訴你，才比較可信，不少國際大媒體也自我要求，援引消息須最少有兩個來源。

胡亂引用消息，是假新聞的根源之一。如果大家還記得「流浮山刀手」事件，或者「明天幾點打幾號風球」WhatsApp謠言，全部都是用「收到風」，或者「消息指」開頭。這些字就像「萬能Key」，添加了，立即有權威，無證無據也能無風起浪。筆者最近從WhatsApp收到的「消息指」，就是「消息指中國將禁香港人持雙護照」，群組裏立即出現恐慌，大家討論了半天。我上網一查，假的。

濫用者製造恐慌 浪費大眾討論時間

不過，熱中於濫用「消息指」的，除了造謠者，還有主流傳媒。大家平時可能不以為意，但援引匿名消息所作的新聞報道，在2019年後愈來愈多，幾乎天天都有，全部跟政治有關。執筆之際，各路媒體又前仆後繼地援引「消息人士」，聲稱當局將向每名被DQ（取消資格）的區議員追討上百萬薪津，但如果區議員自願辭職，則既往不咎。

這樣的報道，客觀效果就是造成泛民在任區議員恐慌，逼他們知難而退。即使是溫和的泛民主派，也可能提心吊膽，受不住壓力而求去。最終政府出手DQ的人數，看上去便沒有很多了。

對上一次類似的報道，就是消息指在六四當晚穿黑衣舉蠟燭即可能違法，客觀效果也是讓人知難而退。這些消息來自哪裏，毋須多講。為何不正正經經出來宣布，而每每要利用傳媒大玩「消息指」？因為一不用解釋法理，二不用接受質詢，三可以測試反應，四可以保留彈性、隨時調整，讓廣大市民「自己估」。

傳媒難撈，很多東西已經無法報道出街，但對於什麼東西不報道出街，相信廣大傳媒還是有選擇權的。如果要追究假新聞，首先就該追究所有援引「消息指」但最終只屬誇誇其談的報道。它們製造恐慌，浪費大眾的討論時間，到頭來只「保護」了消息來源。

作者是新聞工作者、文化評論人