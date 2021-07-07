淺談「法」字（文：任建峰） (09:00)

至於評論什麼文字才好？湊巧地想起了，有朋友因我的職業，曾對我笑說，「法」字是由「水」與「去」組成的，意味着如果要有「法」字，就要有錢（因其不時被俗稱為「水」）才能「去」（即能以法成事）。

當然，這種笑話的原意是帶貶義的，意思就是說「法」字本身就是不公平的東西，是有錢的人才能好好運用法律與其制度。不過，想深一層，有「水」就能「去」的「法」字是否必定是壞事？先說法律界人士生計問題：對呀，如果我們沒有「水」收，我們整個行業就難以生存，還去哪裏找有所專長的人士去談論「法」字及捍衛其精神？另外，一個若有錢都還能找到賢能去找更深思熟慮的答案、而且就此據理力爭的制度，某程度上不是在彰顯「法」字潛在意義，包括講道理和講邏輯嗎？至於那些欠「水」的普羅大眾，其實世界各地對「法」字重視的地方，都會安排有一定質素的義務律師或提供律師費用財政資助，確保他們在法律制度內都有「水」而能「去」。

「法」字沒了「水」、「去」會怎樣？

所以，「法」字的問題並不在於要有「水」才能「去」，而是當「法」字少了其成分就會不完整，甚至會沒有了。譬如說，如果「法」字沒有了「水」又怎樣？為「法」字脫「水」可以有很多方法，包括不提供「水」給欠缺資源的人在制度內「去」，又或者是令有錢的人無法動用自己的「水」來「去」，甚至可以包括令制度缺「水」到不夠資源使其運作順暢地「去」。「法」字沒有了「水」而剩下「去」，或許就意味着橫行無忌的霸道行事？

又或者，如果「法」字只剩下「水」而沒有了「去」又怎樣？沒有了「去」，萬事就自然不通、一切癱瘓，凡事都怕若嘗試「去」會出事，而變得做事失去活力地畏首畏尾。而如果連有「水」的人都那麼容易可以被弄到無論如何都完全不能「去」，「水」力較弱的普羅大眾就更容易面對任人魚肉的狀態了。

不過，「法」字沒有了「水」或沒有了「去」都已不算最壞的情况：橫行無忌霸道的「去」，至少都還能「去」；剩下沒有了用武之地的「水」，都可以留下來有待能再動用的一天。「法」字要面對的最不堪情况，就是既沒有了「水」（又或者「水」被堵塞了），又不能「去」。當「水」與「去」都消失時，「法」字就蕩然無存了。

若沒有了「法」字，大家平時要依的還可以是什麼？或許只能說，那樣要依的東西，無論怎樣用個「法」字來形容，都只會變得成不了「法」吧。但願「法」字長存，好讓我能就此繼續以我的小學四年級「有限公司」中文水平班門弄斧！

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師