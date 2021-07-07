暴力反失義 官不解結結不開（文：劉銳紹） (09:00)

（1）暴力失去理據和支持

先從表層看這次事件。政府的政策確實有不少令人不滿之處，積累民怨，但不管怎樣也不應該訴諸暴力。這一點不難理解。其一，這種行徑在激憤之時看似「豪氣」或「俠氣」，但冷靜下來時看，卻原來是盲目衝動，解決不了問題。也許有些朋友罵我「懦弱退縮」，我在此無意爭論，只想從實際情况出發，這種行徑在眼前必定是違法行為，所以不應以身試法，把頸項撞向別人的刀鋒上。

其二，無論哪一方人士，都強調以民意為依歸，而「民意」的含意則有不同演繹。如果務實地看，由始至今的主流民意仍然是和平、理性、非暴力，它長期佔了主導地位，並通過不同階段的各種民意調查反映出來。既然民意如此，那麼暴力行為自然不是民意所趨。

不妨以我親身經歷的1967年左派暴動（左派稱「反英抗暴」）為例。在此之前，左派組織把重點放在爭取勞工權益、改善民生之上，得到不少支持。但從當年5月受政治化衝擊之後，抗爭行動轉向有組織和具規模的暴力浪潮，很快就失去民眾的支持。即使到了今天，主流民意和求實的歷史學者也不同意「六七」翻案（參閱拙作《我從六七暴動到今天》）。

再以我親身經歷的「八九民運」為例。那時候，民間一直和平爭取，沒有暴力行動，得到國內外的普遍支持，並轉化為另類形式的後繼力量。這種持久的柔韌度表面是靜止的，甚至有人形容為「失敗的」，但也是必然和必須的。它順應了主流民意，同時又疏導和帶領民意，為量變到質變創造潛動力和空間，符合眼前現實和歷史的規律（參閱拙作《炸醒我的「六四」》）。

其三，暴力行為十分容易被人轉移視線，扭曲事態的性質，變成授之以柄。其實，政治就是一種借勢，關鍵是這個「勢」是否合乎主流民意？以及是否「借得漂亮」？在現實的政治生活裏，有些時候「借勢是否漂亮」不取決於交手雙方的實力和策略，而取決於哪一方錯得多或錯得少。

經常出現的情况是，失策的一方最容易被對手抓住一些小錯，變成「以點擊面」的切入點；只攻一點，不及其餘，就可以一下子把對手擊倒，或令對手陷於被動。一般市民都是善良而單純的普羅大眾，不是政治動物，在這方面的考量不多，所以不時在關鍵時刻迷失，好的形勢轉壞。所以，策略──就是目前的時勢催生出來的一個重要的思考方向。

（2）官方既難解結 更難根治問題

從妥善處理問題的角度看，官方的手法也不見得高明，甚至可以預期，如果官方的政策不改，不單不能解開眼前的結，還會把這個結變成死結，而且愈綁愈死，最終只會出現大家都不想看見的結果。

首先，官方如今聚焦在「反暴力」，並防止「一次事件可能導致恐怖襲擊的風氣」，或創造了「恐襲」的氛圍和同情度。這是防患未然或避免形勢惡化的需要，我不反對。但必須看到，這種單一傾向的表達不能消除民怨，反而加深了不滿的情緒，因為「反恐」只是官方顧左右而言他的焦點，而不是民間希望長遠解決民主和民生問題的重點。

以前我長駐英國採訪時，也遇過和採訪過暴力以至暴動場面。英國政府既表示堅持打擊暴力行為，但與此同時，部分親政府的政治人物（例如執政黨的國會議員）也可以發表個人意見，指出政府政策的弊病。無論他們是出於真心，還是與政府「打龍通」（其實這是西方國家的常態），至少可以作為一種平衡，減少政治張力和反政府情緒膨脹而爆發的危機。可是，在中國的政治文化裏，政府和建制必須上下一致，把這種現代化的政治技巧視為「西方文化」，既不能效法，更不能因此而「順應暴力」。這就鑽入另一個盲點了。

此外，官方把一般市民自發表達的哀悼情緒，簡單和機械地歸納為「支持和美化暴力」。其實，持白花到案發現場可以有很多解讀，可以是對時局的哀傷，可以是對和平的期許和祝願，可以是避免官民衝突的善良寄望。即使帶同孩子前往，也可以是教育不要暴力的告誡，就像參觀博物館一樣，主題是可以善導的。官方為什麼一下子就把重點放在「美化暴力」之上呢？難道這又是他們的鬥爭基因作祟嗎？

（3）根治的「三部曲」 官方改弦易轍

處理這類情况，短期的方法是：官方在扼要地表達立場之後，就讓社會學家、心理學家、輿論界和民間開展廣泛討論，不要以官方的論調為主導方向，更不能壟斷輿論，異見者誅。這是民間對民間的方法，我始終相信主流民意不會贊成暴力。奈何官方對自己毫無自信，只相信自己手上的專政機器。

看深一層，其實官方對自己牢牢掌握和擁有龐大資源的宣傳機器也沒有信心，因為它們無法凝聚民心。且看官方大力「谷針」但香港人對注射疫苗仍然「唱慢板」，就一清二楚了。人們不是不信科學，或不想保護自己，而是對政府的硬銷已產生一種自然的反彈，加上過去的倒行逆施，民主倒退，所以寧可放慢，不想隨便順應。這可以說是一種城市心理病，但必須弄清楚，病因是官方造成同時又不敢面對的。

顯而易見，官方如真想解結，可以嘗試「三部曲」：一、既然他們也說目前的情况已「由亂轉治」，大可趁機推出寬鬆的政策：具體來說，不要隨意DQ泛民區議員，並弱化或取消立法會選舉參選人的政治審查；二、落實曾經承諾的內容，簡單如開展真對話，與青年真溝通等活動；三、對政制問題與民生問題同樣重視。

各位看到這裏，一定又罵我癡人說夢了。真的，君不見「禁假新聞」、「反起底法」、《基本法》23條、繼續針對泛民人士的拘控行動，此起彼續。法庭之外，「（囚）車如流水（鐵）馬如龍」，完全證實我的夢話是多麼該罵的了！

作者是時事評論員