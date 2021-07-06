科技園須與時俱進 配合國家「十四五」規劃發展（文：齊嘉治） (09:00)

創科策略推陳出新 不應做低層次「包租公」

據科技園今年初一份招標文件顯示，樓面面積約80萬呎的地皮擬用於興建數據中心，按市值同類服務租金推算，估計中標承辦商可獲高達24億港元的租金補貼額，遺憾的是招標通告卻未有清楚列明地段用途，只是概括地指「資訊科技、電訊、公共設施、科研培訓等」，不禁讓市民懷疑，若以低於市價批出，是否有「慷納稅人之慨」明益私人企業之嫌？

事件其後亦為業界人士「點名」關注，反映管理層危機意識不足，思考政策時有所缺失。科技園早前終回應事件，但只承認正就新地皮招標，將發展數據產業，同時亦會就加設光纜基建招標。科技園最直截了當，其實是透過簡單價高者得的方法將地段出租；一來釋除公眾疑慮，讓社會各界信任過程公平公正兼透明，二來可有效地將土地化為資本，投入人才培訓、吸納，支援科研初創。

數據中心發展在香港當然不是新鮮事，政府資訊科技總監辦公室早年文件顯示，2009年香港的數據中心業務佔本地生產總值的0.21%，折實34億港元，當時配合了國家《十二五規劃綱要》的發展部分。10多年過去，多家國企、國際企業等均悉數在港設立數據中心，而其中約10家位於將軍澳工業邨，港府當然希望持續增長，吸引更多外來資金進駐，然而在數據中心發展日漸成熟之際，如再以優惠用地政策吸引業者，難免會引起反響。

時移世易，由2021年正式起動的《十四五規劃》已沒有特別將重點放在數據中心產業上，而是提倡把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿，堅持創新驅動發展。科技園必須與時並進，集中力量在創科策略上推陳出新，為整體的科創事業發揮所長，不應再擔任低層次的「包租公」角色。

科技園應納入審計署審核

香港科技園公司是法定機構，董事局主席由特首委任，董事由財政司長委任，不僅坐擁龐大公共土地資源，更是落實促進創科產業政策關鍵之一，從公共政策角度而言，科技園的管治標準應比一般上市公司更為嚴格。因此，最恰當的做法，莫過於將其納入審計署的審核，不定期接受衡工量值式審計，定期由審計署長向立法會提交報告，以監督其表現。現時香港其他主要政策機關，如醫管局、房委會，乃至生產力促進局等，雖為法定獨立機構，亦同樣要接受審計署的審核，將科技園納入其中，合情合理。

在疫情期間，港府已投放大量公共資源於防疫抗疫當中，面臨可預見的巨額財赤，宜認真檢視現行的工業邨租賃政策及條件，達至商經局於2015年回應時任立法會議員馮檢基提問所言，責成科技園落實「公平公正」的批地條件和「具透明度」的地價政策，處理工業邨用地的招標事宜，並且保證承批人會根據批地條款作業，平衡數據中心業務發展之餘，亦為庫房帶來應有收益。然而6年過去，「公平公正」「具透明度」的8字建言，卻未見落實。

地租補貼應扶助初創企業

固然，工業邨土地條款本身有限制，政府希望藉工業邨計劃推動本地「再工業化」及扶助初創企業，正因如此，需要政府地租補貼的對象，理當是這些待孵化的企業新生命。今年初由貿發局刊出的一份研究文章，表示2020年本地初創企業比起2018年時增近三成，全港已有超過3300間初創企業。另據2019年統計，涉及金融科技、電子商貿、物流科技及資訊科技等的初創企業，更佔約35%，足見香港對創業者仍然具吸引力，若珍貴的土地資源得以配合，將對初創企業提供莫大幫助。

十四五規劃表明支持香港建設國際創新科技中心，並納入落馬洲河套區為粵港澳重大平台建設部分，以發展人工智能為主的創新科技事業，而科技園手握3個工業邨及將來河套區港深創科園的大幅珍貴用地管理權，必須抓緊機遇，勿抱殘守缺地劃地為牢，真正配合創科局、深圳當局及國家十四五規劃的方向，這才是科技園的使命所在。為確保科技園切實落實這宏大藍圖，將科技園納入審計署的審核範圍，再加強董事會的監管角色，長遠而言，實在是完善監察制度的關鍵。

作者是時事評論員