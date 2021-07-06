不容一點燭光 一朵白花（文：梁美儀） (09:00)

不過，在一個是非曲直被扭曲的年代，人們對事件的情緒反應及態度，已超越常理常規。事發後，有市民持鮮花前往案發現場，低頭悼念一個以刀傷人的死者，有人更在網絡上稱死者為「烈士」、「義士」。不管執法人員有多「忠誠勇毅」，這些畫面對他們來說，都是相當震撼和不安的，因為這反映有部分市民是同情死者，當中或多或少攙雜着一種仇恨情緒。

不管政府或警隊高層在公眾面前，無時無刻都表現得對「惡勢力」無畏無懼，但對在前線工作的人員來說，這種仇恨則隨時成為危害個人安危的計時炸彈。有居於警署附近的居民便曾跟筆者說，經常目睹警署會安排私家車接載下班的警員離開，至較遠處地方始下車，估計是為了保障警員的安全。

掌權者是否再激發矛盾和摩擦？

平心靜氣說道理也許已不管用，但掌權者是否已在仇恨充斥的世道，再激發雙方之間的矛盾和摩擦？有市民因對逝去的生命感到惋惜，拿一束白花前往悼念，掌權者又指斥有關行為威脅香港的安全和秩序，指控這些悼念行為是美化和鼓勵「恐怖主義行為」，最後更聲言，任何鼓吹恐怖活動也有可能違反《港區國安法》。如此演繹國安法，港人置身這看不到邊界與盡頭的「紅海」裏，快要透不過氣來，這何嘗不是在繼續令市民心生怨懟。

六四的一點燭光容不下，街頭的一朶白花容不下，這就是今日的香港。

作者是資深傳媒工作者