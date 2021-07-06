林鄭擢「武」強政值得肯定——兼與劉進圖商榷（文：陳文坪） (09:00)

人才並非必須來自公務員行政體系

香港回歸至今24年，歷任特首在官員擢升方面都是基於才幹、能力，也就是唯才是用。換句話說，擢升是以任人唯賢為原則，並沒有條例/制度說明人才必須來自公務員行政體系。

因此，以李家超在警隊（政）、保安部門服務時所展現的領導能力、才幹、奉獻精神，獲特首林鄭提名出任政務司長，並不能說有違反什麼制度。這一點，劉君也是沒有異議的。

其實，武官從政，各國/地區都有之，但都是一些對口部門。如醫生出身的擔任衛生部長或相關領導職位；軍旅生涯出身的，擔任防長或防衛安全顧問等；大型企業總裁出身的，擔任工商業/貿易/科企部長等，不約而同。

武官精英任政府要職 比比皆是

特區政府升任出身警政單位的原保安局長李家超擔任政務司長，卻被批評為不符行政倫理。過去20多年來，這一職位，多從公務員體系中的局長/司長（文官）中擢升的。

但林鄭這次卻打破慣例，從武官中提拔人選，擔任文官的政務司長一職。這會否影響公務員體制呢？或如一些人的批評，港府已成為「警察政府」？客觀來說，未必如此。

武官精英分子擔任政府重要職位，比比皆是。

同是前英國殖民地的新加坡，政府部長中不乏武官出身者。他們都是軍中（新加坡武裝部隊）的精英，如三軍總長，陸、海、空軍總長，各軍種中的主要領導者。

他們加入政府前，都必須先從軍隊退役，然後參加全國大選，贏得選舉後，再獲引進加入政府擔任要職。為讓新人加入政府後有不同行業的工作經驗，一般在委任這些高級軍官或來自商業、公務員體系的人選出任部長或高級政務部長時，都會分配這些人擔任與自身之前工作不同的崗位/部門。如軍人出身的會被委任加入貿工部、衛生部等，而不會直接讓他們去國防部、保安部門。這就是讓他重新開始，在工作中觀察這些人的領導才能，政府領導人再從中加以考核。

新加坡歷屆大選時都會從軍中網羅人才加入政府擔任要職。如現任總理李顯龍、國務資政張志賢、教育部長陳振聲，從政前都是軍中的領導者；現任副總理王瑞杰也是來自警察部隊。李顯龍掌政快20年了，新加坡變成了「軍人政府」嗎？完全沒有。反而是這些軍旅生涯的公僕，更加的平民化。

鄧炳強如任其他局長 更有利儲備人才

港府設有3司13局，以現今來看，只有一司（政務司長）一局（保安局長）出身於警察（政）部門，就算加上入境事務處出身的政制及內地事務局長曾國衞，佔比仍是小部分。外界如果把這次委任視為港府會變成「警察政府」的話，不是戴有色眼鏡看，就是先入為主的思維。

林鄭提名原保安局長李家超擔任政務司長，固然是可行的，但她如能平衡一下公務員體系與警政體系的擢升，那也許更令人拍手稱快。

如果能從現有的局長中調任保安局長，空缺由原警務處長鄧炳強升任，無論是升遷還是平調的人選，都能累積更多不同部門的管理/工作經驗，對港府在儲備人才方面，是利大於弊的。這只是後話。

綜上所述，出身警察生涯的李家超擔任政務司長，不但說明港府堅持任人唯賢的宗旨，也說明無論自身家庭的出身如何，只要堅持努力，同樣可以獲得平等機會，得到賞識。這也是香港「獅子山精神」。接下來，就看李家超在擔任政務司長後，能否結合在不同部門的經驗，為港府、港人作出更大的貢獻。

作者是時事評論員