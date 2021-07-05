假如特首是……（文：朱兆麟） (09:00)

前特首董建華商界出身，在任時就發揮其商界觸覺，針對社會已浮現的深層次問題施政，例如1999年《施政報告》提出「數碼港」計劃，以使本地資訊科技發展追上環球趨勢，任內又推動教育改革、中藥港計劃及環保政策等前瞻性政策，以促進經濟發展及產業多元，協助本港從亞洲金融風暴盡快復元，如今世界創科、醫藥蓬勃發展，這些項目亦已受國際注意，可見其先見之明。

商界背景有利推動改革

今日社會深層次矛盾較當年更嚴重，商界背景特首，有利爭取商界支持，亦更能推動產業轉型及社會改革，為社會創富。故有商界背景的港交所前行政總裁李小加及行政會議召集人陳智思，均被視為有實力及機會的「黑馬」。

兩人都憑卓越的公職表現為港人熟悉，且具國際及內地視野。李小加擔任港交所行政總裁以來，成功推動多項戰略舉措，包括同股不同權架構公司和未盈利生物醫藥企業在港上市、「滬港通」及「深港通」等加強與內地市場互聯互通。中美博弈關係複雜，他熟悉中外金融及經濟發展，目前更是港區全國政協，若擔任特首，有利為本港爭取國際發展機會，強化國際金融中心地位。

有「公職王」之稱的陳智思，是港區全國人大代表，更熟悉多個公營機構及政府運作。近年社會日益關注「保育文物」與城市發展平衡，保留古建築原有社會脈絡和生活足迹；陳智思曾任古物諮詢委員會、可持續發展委員會主席，對保育及發展議題有深入認識及經驗；加上其行會召集人身分，熟悉政策制訂過程，擅長與商界、壓力團體、反對派等持份者磋商，若擔任特首，能發揮其跨界別身分，凝聚各界共識。

應有多方面性格 毋須太「戰鬥格」

近年國際媒體對內地及本港報道集中政治議題，李、陳二人曾任職跨國企業，又熟悉內地及國際關係，於中外政商界長袖善舞、人脈廣泛，有助改善國際對內地及香港觀感，使香港更能扮演內地與歐美國家的貿易橋樑。

如前所述，思考今天香港需要怎樣的管治者，更為重要。自《港區國安法》實施、選舉制度修訂後，攬炒派已無力阻撓政府施政，管治者毋須太「戰鬥格」強勢領導，反而應有多方面性格，處事靈活、開放，於推動民生政策時平衡持份者矛盾。除了特首，政府管治班子、行政會議、不同公營機構等治港崗位，都需要從商界、各專業界別甚至跨界別的人士中，吸納更多具國際及本地政商觸覺的愛國治港者，以應對目前「變幻萬千」的時局。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人