未來5年香港 「管治」還是「整治」？（文：曾志豪） (09:00)

在北京，中共為了慶祝七一，不斷強調這百年來的浴血奮鬥和艱辛，強調得到了幾多驕人成績，強調得到了多少偉大成就。

在香港，卻是社會各界盤點，七一的香港，消失了幾多傳媒聲音，失去了幾多人民自由，改變了幾多香港面貌。

七一前夕，香港機場的離境人潮，和七一當天，北京天安門列陣觀禮的人群，成了強烈對比。

七一是《國安法》實施大約一周年（國安法2020年6月30日生效），大家都想問：國安法的威力已經看到了，是否已經足夠，生活可以正常了嗎？不是說香港不要做政治城市，而是要做金融中心、發展經濟嗎？香港經過一年的「告別」，可以安靜下來嗎？維園可以解封了嗎？

很可惜，答案是否定的。

未來特區政府要繼續「整治」

政務司長的職位由前保安局長李家超出任，警隊一哥鄧炳強升至保安局長一職，這種調動無疑告訴香港人：未來至少一屆的特區政府不是要有效管治，而是要繼續「整治」，繼續政治上的鬥爭、整頓、批鬥，否則也就毋須找來一個只有「保安」經驗的人去統領公務員百官。

要立23條原因：延續鬥爭、自行表忠

李家超早在調升前，已經定下了未來的政治任務：「23條立法」。對香港人而言，國安法已經足夠震懾，實在不知道何故仍要「23條立法」？

原因有兩個。一是延續政治鬥爭的工作，這是中共建政以來的本色，三反五反、反右、文革、批林批孔、清除精神污染……諸如此類，總有鬥爭目標，批判的過程中建立政權的合法性。23條立法，又能繼續揪出潛伏在香港的什麼本土主義、孤狼式的「恐怖主義」，繼續政治鬥爭。

二是讓香港有一個「自行立法表忠心」的機會，畢竟國安法是北京餵到香港嘴邊的一塊肉，是「被動式」的；立23條，便是香港新一屆特區政府，自己動手完成的任務。從嚴從寬、或鬆或緊，都是政治忠誠、政治覺悟、是否緊跟中央的一個考牌任務。

未來5年的香港，不管是誰當特首，恐怕在管治之前，先要做好整治工作。

作者是傳媒工作者