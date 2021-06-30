港區國安法一周年 只是香港改革期的開始（文：甘文鋒） (09:00)

改革重中之重的3點

在國安法一周年，我們不妨回顧中央為了香港推出了什麼政策，順便亦可以估計一下中央接下來治港的方針會走向什麼方向。在過去一年，除港區國安法外，人大亦通過了關於完善選舉制度的決定，而香港立法會亦已通過了本地方面的立法。如果說港區國安法是大範圍面對香港的國家安全漏洞，那麼完善選舉制度可說是針對從政者而定的改變了。

另一方面，在上任政務司長張建宗離任後，新任的司長不再是由前政務官出任，改由警務系統出身的李家超擔任，可見無論是行政系統還是選舉出身的從政者，都要由愛國者擔任，而這種愛國，是行動的愛國，而非僅僅是口頭的愛國。因此有能力的愛國者治港是第一點，也是中央正在重點落實的第一點。

除此之外，政府擬修改大律師及會計師獲取專業資格的方法，以及新任命的港台台長（廣播處長）一改往日管理方法等等，亦都引起了社會關注及討論。可見這次中央及港府對香港的管治，是希望有一個全方位的改革。在不同行業範疇都有一定的改革目標，非像以往般，頭痛醫頭腳痛醫腳，因此第二點是全方位改革，而改革多少相信中央亦已心中有數。

第三點是在香港的管治上會強調中國共產黨的角色。今年是中國共產黨建黨100周年，在早前的中國共產黨與「一國兩制」主題論壇上，中聯辦主任駱惠寧亦已在演講中，強調中國共產黨在開創、發展和捍衛一國兩制上的角色和重要性。在回歸較早期的時間，在談香港事務時，中央會較強調中央政府，鮮有提及中國共產黨。雖說因為100周年黨慶，所以在論壇上強調中國共產黨，但如此高調舉辦論壇強調黨與一國兩制的關係，相信這只是一個開始，未來在香港的管治上，黨的角色將會愈來愈重。

有能力的愛國者治港、全方位的改革，以及強調中國共產黨與一國兩制的關係，這3點應該是中央在管治香港時改革制度、指導思想、文宣等各方面的重中之重。當然如何落實在每個範圍，難以在這裏一一詳細分析，但有什麼因素會影響改革的速度、強度以及目標，這裏也可以討論一下。

「最終因素」：中美關係變化

如果單從香港一地而言，最直接的肯定是何時愛國者可以主導各個方面，以完全落實愛國者治港這第一個原則。但從中央的角度來看，香港問題從不止是香港問題，而是中美對抗的問題。這就是為什麼之前中央沒有出重手改革，因為之前香港的問題只是茶杯裏的風波，而2019年的事件涉及其他國家，被定義為顏色革命的苗頭。因此愛國者治港可以解決香港的問題，但現時中央更關注的是台灣的問題，而台灣的問題，其實最終也還是中美之間的問題。

中美關係好的時候，香港的反對派可以有多點空間；但中美關係轉壞，在敏感的時候，「香港牌」有可能影響國家發展大局，反對派的空間就肯定被壓縮了。這不涉及什麼政治理念政治理論，這裏只有政治現實。因此，香港的改革如何改、怎麼改、改到什麼時候，最終只有一個因素，就是中美關係的變化。

改革將持續 港人應有心理準備

以今天的情况來看，美國為了維持全球霸權，肯定會繼續與盟友一起打壓中國；而相反，中國的崛起，也為一些一直不滿美國霸權的國家提供了另一選擇，與中國站在一線。中美兩國關係在短期內應該不會有好轉，這段期間，如果沒有熱戰，相信還會以十年計，因此相信香港社會的改革，也絕對會繼續下去。港區國安法實施一周年，只是香港社會改革的開始，香港人也應該有心理準備，未來這段時間香港社會的改革將會持續下去。

作者是香港青年時事評論員協會會董