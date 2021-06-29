後2020香港：變與不變（文：張炳良） (09:00)

今天之變，源於2019年亂局。亂局是怎樣造成的，既有結構因素，也有直接因素，當中幾許傲慢、偏見與誤判。為何反修例運動以動亂收場？為何素來平和的社會頓失理性、受攬炒所迷？為何暴力竟被美化及正義化？為何官民互信崩潰？問題沒有簡單答案，但各方均要反思，若一切仍停留在「己全對、彼全錯」的唯我正義思維，則永遠無法汲取切實教訓，剩下的便只有仇恨和悲情。

北京清除顛覆力量，政府仍舊孤立

對北京而言，2019年香港不止是出了小亂子，而是有人結合外力、企圖癱瘓政權，近乎叛亂。危機當前，遂雷厲回應，杜漸防微，決把一切顛覆及潛在顛覆力量連根拔起，並「完善」選舉制度以重整特區秩序、確保政治安全。

回歸後中央落實「一國兩制」、「港人治港」的原來路徑，是在「一國」憲政框架下，特區政制/政權按《基本法》循序漸進擴大參與，最終達至普選。但由「佔中」至2019年動亂，使北京認定此路不通，也對香港民情作務實評估，故重點已轉移至政權保衛、選舉改制、資格審查。「忠誠」要求，其實一直存在，就是尊重和接受中共領導的「一國」，不過以前較含蓄，現在是剛性，不單針對泛民反對派，也同樣針對建制派和公共行政系統。最近慶祝建黨100年，中共的領導也在港正式公開化（註1）。

《港區國安法》壓住了亂局，亂後大整頓及官方的「撥亂反正」如火如荼。但外表漸歸平靜的背後，仍暗湧處處、深層矛盾重重，社會脆弱未減。新選舉制度看似應有利於統合行政立法、「愛國者治港」，但衍生的操作問題不會比舊制少，且政治對立仍在，偏激民粹陰魂未散，特區政府在社會上的孤立未變。

大多數留下的人，仍得活出未來

香港進入新常態，有人質疑為何一些過去包容的灰色空間在收窄，有人以政治正確看待所有的人和事。單維的正義觀在凌駕一切，各自築起意識和感情的堡壘。藍黃兩端，被過去兩年事件起動的人，仍難以釋懷，怨氣怒氣深藏。不少人走不出沉鬱或怒火，有人離去，但大多數留下的人，仍得活出未來。

對不少市民來說，彷彿每天存在於兩個互為割裂的世界，一個是仍如常過活，另一個是驚怕失常的世界，心靈難以安靜。加上新冠疫情下苦困愁城，傷感更甚，儘管香港抗疫的綜合表現，處於全球較前列（註2）。歷史的創傷一天不去治療，則人心之結便無法真正解開，年輕世代對前途愈感迷惘。

管治如魚缺水、舉步維艱。事過並未境遷，政府仍未走出困境，一日民情未復平和，則難合力處理社會和經濟的老大難問題，以重燃希望、重建自信，又不能事事靠中央出手。若仍獲六成選民支持的反對派，最終決意不再參選，更助長「不合作」心態和「政治退場」症候群蔓延。選舉生態會出現質變，建制黨派角色亦調整，社會政治板塊勢必重組，反建制比例會否長期維持六成？

地緣政治張力不減，最壞時刻未過

全球地緣政治的衝擊不減反增，最壞的時刻未過，如西諺說：things will get worse before they get better（事情在好轉之前會變得更糟）。美英牽頭制裁香港、矮化香港，旨在削弱其國際樞紐地位，以挫中國整體國力。

現實仍是，美國改變不了中國的政治制度、阻止不了中國的經濟和科技進一步發展，而中國也改變不了美國和西方朝野視中國為最大威脅。中西僵持之勢持續，美國要維持全球霸權，以戰略性競爭名義，處處挑戰和對付中國，並推動西方國家重新結盟，加緊打新冠牌、台灣牌和香港牌，在亞洲及大洋洲拉攏日、韓、印（度）、越、澳等圍中，在歐洲聯英使歐盟站穩反中立場。中央如何應對美國進攻，決定特區在國際上的定位和處境。

國家改革開放取得驕人成就，除了人民的動力外，也全賴過去一個相對穩定的全球大環境，及多邊、和平、互惠的國際關係。若陷入陣營對立、制度對決之局，中國在仍由西方文明主導的國際秩序下易被孤立，國人須保持清醒頭腦，不墮入人家圈套。國家經濟「雙循環」戰略性轉變，為勢所需，但切忌內向思維，致約束發展動力，並使近年冒起的內地「對外」城市失利，更令香港的國際樞紐功能受壓。

「一國兩制」仍是唯一選項

「一國兩制」面對回歸以來最大的挑戰和變數，但仍是國家和香港唯一的選項。國家仍需要香港作為一個異於內地、能連結西方的窗口和樞紐港，吸引國際資本、金融、貿易、資訊和人才，這個現實目前不變。關鍵不在於GDP貢獻（今天香港GDP只及內地GDP的約2.5%），而在於香港的城市軟力量及對全球的輻射作用。

長久以來，香港靠相對自由開放的社會、保護人身和產權的法治、不動輒受政治和行政干預的市場經濟，去支撐其企業創新精神及多元特色，增強競爭力，麻雀雖小，卻為國際上另眼相看。若這些制度元素削弱，港人變得謹小慎微、不思振作，則香港就不再是「香港」。

無論上海、深圳如何進一步發展，其取代不了香港的現實仍然不變，此乃制度因素使然。若香港做不到「國家所需，香港所長」，自己問題不能自己解決，反處處向內地伸手，則會被貶為包袱。若香港走向沉淪，實際得益的將是新加坡，而非內地城市。

國務院港澳辦主任夏寶龍強調，「一國兩制」已是中國特色社會主義的重要組成部分。「一國兩制」長期不變下，考驗香港的特色，仍在於自由、法治和國際化。管治一個現代多元社會，尤需尊重和包容，不搞清一色，噪音雜音雖令人煩擾，但鴉雀無聲下的寂靜更為可怕。香港的社會經濟和制度人文底子還是豐厚的，不宜妄自菲薄，亦唯有香港仍有可為，「一國兩制」才有活力生機，特區的自由、高度自治和政治空間才有紮實基礎。

重新出發沒有捷徑

後2020的香港，能否擺脫陰霾，重新出發，實際上沒有捷徑，須靠休養生息、逐步化解矛盾、營造條件、保持能耐、踏實革新。但目前民心背向的現實未變、政治和社會深層次矛盾未解的現實未變、「兩制」互信失落的現實未變，再加上全球地緣政治衝突加劇，香港乃「樹欲靜而風不止」。

外圍因素非本地所能控制，但應對的進退及寬緊之道卻影響成敗，所謂治國如烹小鮮，治港也一樣。改革往往壞在極端激進派與極端保守派的「合力共謀」（註3），所以鄧小平說既防右也要防「左」也。主政者須予警惕，縱使短期無法解結，也不要讓結愈扭愈緊。此乃今年「七一」所願。

註1：見中聯辦主任駱惠寧在「中國共產黨與『一國兩制』」論壇上的主旨演講，2021年6月12日

註2：根據Bloomberg Covid Resilience Ranking，香港在一段時間內處於防疫控疫及維持社會經濟活動表現較佳的前10名左右，今年5月底名列第10位，而台灣和日本均掉出十大

註3：借趙越勝所說，見〈遊俄散記之一：滴血教堂斷想〉，《財新周刊》，2013年1月11日（bit.ly/2SAvm5O）

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長（2012-17）