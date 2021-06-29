李家超升官的三大疑問（文：劉進圖） (09:00)

特區政府是否恪守用人唯才準則？

先說用人唯才的問題。李家超長期任職警隊，離開副警務處長崗位後，出任保安局副局長，積累經驗後再晉升為保安局長，這過程並無引起非議，因為他擔任的職務，與他的才幹及經驗相符。但由保安局長一職升任政務司長，卻引起質疑，主要是因為除了警政與保安工作，他從來沒有主理過教育、醫療、社福、勞工、市政、民政等民生政策事務，出任政務司長意味成為這一大堆民生政策局長的上司，去統籌帶領這些民生事務往前發展，而主事者毫無制訂相關民生政策的經驗，也缺乏統籌多個民生部門協調運作的經驗，其履歷遠遠不如過往曾出任這崗位的陳方安生、曾蔭權、唐英年、林鄭月娥與張建宗，這就引起特區政府用人不按才幹經驗的疑慮。此例一開，特區日後所有重要公職是否都可以找沒相關經驗的人出任？

香港將變成「警察政府」？

再說警政主管升任文官之首的形象問題。李家超以保安局長的身分，在升職前夕接受本地一家電視台訪問，他說《國安法》實施一年運作暢順，「港獨、黑暴及外國對暴力的撐腰及支持」等嚴重風險已減退，很多活躍分子已離開香港，一些有「情報背景」的人亦不再在香港出現，但現階段要防範一些軟性滲透，有人可能會包裝成「基金」在「思想方面」滲透，要小心提防包括媒體、藝術、戲劇宣揚港獨及危害國家安全信息。

如今這位官員出任政務司長，外界得到的信息就是，他將要帶領特區各個民生部門大力進行思想及意識形態整肅，加強對文化藝術等領域的監控打壓，這就引起特區政府是否正朝「警察政府」的方向發展的疑慮。

「武進文退」是金融中心應有組班方向？

最後說「武進文退」與香港的金融商貿中心定位的矛盾問題。由於回歸以來4位特首中有兩位曾擔任政務司長（曾蔭權、林鄭月娥），而獲北京大力栽培的唐英年，在角逐特首前也是擔任政務司長，政務司長一職向來被外界視為北京挑選特首的試驗場與風向標。李家超獲破格擢升為政務司長，加上警務處長鄧炳強升任保安局長，前入境處長曾國衞取代資深政務官聶德權，主理政制及內地事務，這一連串的高層人事變動，被外界稱為「武進文退」，意思是北京起用一批紀律部隊主管，代替資深政務官主掌重要的政策局，甚至把過去用來儲備特首人才的政務司長崗位也發放給武官。

這就像一家大企業突然擢升保安部主管，擔任企業的營運總監（COO），隨時可以接任企業的行政總裁（CEO），外界對這企業的定位與發展方向，怎能不重新評估？問題在於，像香港這樣一個國際金融中心，又是國際貿易及商業都會，找一個保安部主管當營運總監，讓外界猜想未來的行政總裁也將由保安要員升任，這樣做合適嗎？

作者是資深傳媒人