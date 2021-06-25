港台節目下架是浪費教育資源（文：葉建源） (09:00)

中小學各科輔助教學的重要資源

港台移除在社交媒體保存的節目，不但是公眾的損失，也是教育的損失。基於製作嚴謹、題材豐富，港台節目向來是中小學各科輔助教學的重要資源，不少老師會選取合適素材配合教學，以增添課堂趣味，而常用的不止是《鏗鏘集》、《議事論事》這些深入民心的節目，還有一些因題材所限而商業性低的節目，例如涉及藝術文化等，坊間都難找替代且質素參差，因此教師對節目下架表達憂慮，完全可以理解。

教協今年5至6月曾進行相關調查，結果是教師對港台節目不但評價高，使用情况也比我們所知的廣泛得多：逾八成受訪教師有使用港台節目輔助教學，當中涉及幾乎所有學科，節目類別也非常多元，有時事、環保、貧窮與社會福利、人物故事、醫學等約10類。而具體談到使用過的節目，除了問卷羅列12個較為人熟悉的節目，由教師填寫的便多達39個，例如《反斗英語》、《窮富翁大作戰》、《體壇無極限》等，可見這些透過社交媒體得以保存的節目，很多都成了教師搜尋輔助教材時的寶庫。

當中值得一提的是，有些港台節目的使用率不一定高，但卻能配合不同學生的特定需要。舉例說，《手語隨想曲》節目附以手語傳譯，能關顧失聰或弱聽學生；《我家在香港》則關心少數族裔在港的生活，提倡共融精神，適用於非華語學生的學習。這類節目雖然小眾，但從教育意義上看，就有其特定的保留價值。

港台多年前製作的舊有節目，其保存和教育價值亦在於其記錄了香港社會的變遷，珍藏已消失的畫面。容我分享一位老師深刻的教學經驗，她曾在一節小學常識課，播放1979年《鏗鏘集》介紹城寨生活的片段，讓學生第一次見識「倒夜香」，頓時引來熱烈討論，讓學生非常投入課堂。這些珍貴片段已再難尋，唯有透過這些平台將節目保存，才能讓師生跨越時空認識社會面貌。教育的本質就是發掘和回應學生的好奇心，聲畫俱全的港台節目，能深入淺出地探討社會不同議題，讓學生主動投入學習，這遠比書本文字來得深刻，實在是非常難得的本地粵語教材。

回應民意 將節目維持公開

港台作為公營廣播機構，服務的對象是香港市民，製作的節目屬於公共資源，貿然下架激起社會很大迴響，特別是這做法對學校已構成影響，浪費了節目可持續發揮的教育功能。教協調查發現，超過九成教師要求節目重新上架，這是最明確不過的信息，港台理應回應民意，透過原有平台將節目維持公開，讓教師可繼續按學生需要，以專業決定因材施教。

作者是香港教育專業人員協會副會長