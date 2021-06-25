蘋果倒下 所有人都受傷（文：曾志豪） (09:00)

不需揮拳頭喊口號，簡簡單單的「購買」已經足以拆穿政權的謊言。

為何一份「危害國家安全」的報刊，居然在結束之日，幾乎沒有人上街歡呼慶祝？反而是依依不捨、憤憤不平？

「國家之名」的行動 為何似和「人民」對立？

香港人實在不明白，為何每一個「危害國家安全」的罪犯，都受到「國家」的人民歡迎、惋惜、愛護？

而政權每一個「維護國家安全」的行動，都只會令「國家」的人民感到恐懼、不忿、委屈？

為什麼，以「國家之名」的行動，好像總是和「人民」對立？

最歡迎「保障國家安全」的，好像只有政權本身。

人民，在哪裏？

在監獄。拿筆寫稿的人都在監獄，或者未進監獄，或者困在無形紅線的監獄。

「回歸2.0」 清算媒體是無止境戰爭

總有人替每個執法行動「解畫」，譬如說《蘋果》深度介入了許多大大小小的政治活動，甚至和外國政權關係過從甚密，所以認定，這次滅頂之災，其實是因為傳媒行為過了界。言下之意，當然是，如果傳媒做回本行，那就倖免於難。

事實是什麼呢？就在《蘋果》倒下之時，建制派的人物撰文點名更多的傳媒，「香港01」、「立場」、有線、「100毛」，這些媒體本身政治光譜不同，性質也各異，有電子傳媒有網絡平台有休閒娛樂，卻全都成為建制派點名為「反中反共亂港的平台或助攻」，這就說明，「回歸2.0」的香港，清算媒體是無止境的戰爭，也是沒有界線的指控。

即使你沒有深度介入社會運動，即使你沒有美國的人脈關係，即使你，甚至有一點親中色彩，但仍然逃不過被政治審判的命運。

最可笑是，未被點名的某些建制媒體，一副事不關己、袖手旁觀的姿態點評，發出什麼「敲山震虎」的警世勸言；似乎忘記了，即使如何和權力靠攏，你始終不是權力一部分，權力要犧牲要殺雞儆猴時，你以為自己不會受傷、不是下一顆蘋果嗎？

作者是傳媒工作者