話語權要有民間聲音（文：陳景祥） (09:00)

提升國際話語權為何如此重要？據官媒解釋，「黨的十八大以來，中國日益走近世界舞台中央，中國的國際話語權和影響力快速提升」；但是，「中國在國際上時常處於有理說不出、說了傳不開，正面傳播少、負面被誇大的境地」（註1）。

龐大外宣 可提高中國的國際形象？

力爭國際話語權的同時，北京也用盡各種方法改善和提高中國的國際形象，在全球開展一個龐大的外宣行動，耗資據說以百億元計。2011年官方新華社租用了美國紐約時報廣場某座大廈的外牆一個18米乘12米的巨型廣告位，有說月租高達40萬美元，每天24小時播放，目的是希望在美國展開文宣攻勢，好好宣傳中國。但結果如何？美國人對中國的觀感是好了還是差了？結果不問而知！

奇怪的是，新華社似乎並沒有吸收教訓，據霍士新聞（Fox News）報道，新華社再租用時報廣場巨幅廣告牌，宣傳中國的抗疫成果，及北京領導世界抗疫的正面形象。當年收不到宣傳效果，在當前的國際氣氛，再用同一手法，結果只會更差，負責大外宣的官方機構到底打的是什麼主意？

中國國際形象在西方國家處於谷底，是不容迴避的事實。據皮尤研究中心（Pew Research Center）在2020年公布的調查顯示，歐美和亞太區14個發達國對中國的惡感都高企或急升，其中日本86%受訪者對中國有負評，是14國之中最高。英國則有約四分之三受訪者對中國有惡感，比上一年升19個百分點。美國人對中國有負面看法的佔了73%，是15年來最高水平。意大利的「對華惡感度」為62%，是14國中最低，但也遠超過半數。

中國經濟實力急速上升、基建完備，科技發展、民生改善、全國滅貧等工作取得成績。官媒不斷宣傳，但為何其他國家對中國的觀感不但沒有改善，反而愈來愈差，不但國際形象沒有提升，國際話語權也沒有因國力日漸增強而相應提高？到底原因何在？

國際話語權是政治軟實力的表現

國際話語權是世界政治軟實力的表現，國家發展如果要在國際社會發揮影響力，就必須把握住話語權，並且能夠好好運用。

話語權的概念來自法國社會學家福柯（Michel Foucault），他分析話語跟社會權力的關係，提出話語即權力，話語權就是運用語言或話語技巧去影響他人的思想、行為，藉傳遞價值觀理念、意識形態而形成一種權力（註2）。一個國家的國際話語權，就是通過話語來獲得權力，它的作用與軍事、經濟等硬實力一樣，本質都是一種權力，足以影響其他國家的行為和決定。

除了在傳統的議題如民主、自由、人權、法治等，中國沒有受國際重視的話語權，近年新興的國際課題如環境保護、網絡規則、公民社會、全球管治、地區安全等，中國同樣都處於被動位置，沒有一套足以影響全球主流輿論或受到足夠重視的論述。

中國學術界理論創見落後西方

政治話語權是中國目前在國際話語權「爭奪戰」中的核心。中共自十八大開始提出構建人類命運共同體的論述，希望「用中國話語表達中國的情感、價值追求和對外立場」，使之成為「增強中國國際話語權和國際秩序影響力的重要途徑」；但官媒也承認，「關於人類命運共同體的國際話語傳播主體、傳播能力、話語內容、話語平台等仍有諸多局限」（註3）。

相比之下，西方近年提出的歷史終結論、軟實力論、文明衝突論、霸權穩定論、亞洲再平衡等，都是西方學術界的理論創見，內地學術界和輿論界都只能回應和「批判」，但沒有同等分量的理論分析架構由中國學術界或理論界提出，這都反映了中國在國際話語權競賽中處於落後狀態。

官方喉舌腔調 令人「先天抗拒」

為了增強國際話語權，北京投入了大量資源，包括擴大對外文化影響、在世界各地建立「孔子學院」；中共中央在2015年1月發出《關於加強中國特色新型智庫建設的意見》，希望把建設新型智庫上升到國家軟實力的層次。然而，一系列工作都未能取得顯著成果。我認為主要原因在於內地欠缺民間力量，也沒有相對獨立的學術和研究機構參與國際話語權的「開發工作」，對外輿論幾乎清一色都是官方聲音，在外界看來，這些有關國際話語權的論述不外是另類官方宣傳、官式文章，眾口一詞、眾聲一律，來來去去都是為領導發言提供註腳、解釋，看不出任何有原創性和批判性、敢於脫離中央主旋律，針鋒相對地討論的真知灼見。對絕大部分人來說，官方喉舌的腔調都會令人產生「先天抗拒」，是屬於洗腦式文宣而非有價值的見解，以這些文宣材料，試問又怎能建立起國家的國際話語權？

建立國際話語權，需要的是一大批民間智庫、大學學者、研究機構、新聞媒體、民調機構、意見領袖等，在不同崗位和場合發表評論、分析以及研究結果；有時候它們的意見可能會偏離官方主旋律，甚至在某些觀點上跟官方唱反調，但唯有自由的討論、百花齊放的觀點並陳，才足以令某種論述建立基礎、經得起考驗，且能深入人心。

保留香港自由空間 有助國家建話語權

能夠跟國際社會對話，才能建立國際話語權，香港可能是國家唯一可以「擔此大任」的城市，也是少數可以讓非官方聲音生存的地方之一。如果香港仍有「長期利用」的價值，北京就應該「劃出」並保留一片言論、研究、討論的空間，令香港可以協助建立國家的國際話語權。不借用香港僅存（正在急速消退！）的自由空間，中國是很難建立起國際話語權的。

註1：唐佳，〈提升國際話語權 中國需要這樣做〉，人民網，2021年6月7日

註2：Michel Foucault: The Eye of Power: A Conversation with Jean-Pierre Barou and Michelle Perrot；參考中譯本《權力的眼睛：福柯訪談錄》，上海人民出版社，頁228，1997年

註3：周繼業，〈不斷提升「人類命運共同體」的國際話語權〉，中國共產黨新聞網，2018年8月6日

作者是資深傳媒人