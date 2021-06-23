告別的年代：每個道別都感恩（文：蔡子強） (09:00)

離愁

前些時候，有位公僕逝世，原來世界真的很細，我有幾個社交群組，當中有官員、社工、公共機構朋友，都有跟他共事過，不約而同扼腕，同說他是位難得的好官，不會高高在上，願意聆聽（哪怕是反對派），盡心盡力，可堪信賴，與人為善，都說這樣的好官，今天愈來愈少。有朋友在致哀時說，幾個月前跟他說過要好好一聚，可惜卻沒有認真跟進，如今空餘遺憾，且赫然發現，不知不覺間，吾輩已經進入一個年紀，彼此見面時，不知還會否有下一次。

除了生命苦短、譬如朝露之外，離別也因為近月不少朋友相繼移民。他們不少走得匆匆，當中既有人想低調一點，也有因為疫情和限聚令，於是就算想彼此見面道別，影張相，也沒有機會，轉眼間大家已經天各一方，後會遙遙無期。就連道別的機會都沒有，這讓人加倍遺憾。

有朋友在群組中慨嘆：「就算我們幾個咁老友，三五年後不知會否也各散東西，天各一方，現在有得見就好見。」看到這段時，不禁心裏一酸。說這句話的朋友，不是大家想像中的抗爭派或反對派，而是一個位高權重的精英。

已故德國學者Albert O. Hirschman著有Exit, Voice, and Loyalty一書，當中帶出了一個與書名直接相關的討論，那就是面對一件產品、一個組織，以至一個國家，當大家有所不滿時，可以有「發聲」，以及「離場」，兩個截然不同的選擇。

今天大家對此可謂感受至深。過去兩年，香港人作出了吶喊，表達了求變的決心，且不惜為此付出重大代價，但結果，換來的卻是比原地踏步更為惡劣的結果，民主、自由、人權皆出現大幅倒退，不少人為此完全心死，最後無奈選擇出走和移民，離開這個日漸崩壞的傷心地。

傷痛

彼此見面時，不知還會否有下一次，不單因為年紀，不單因為移民，也因為時勢，讓咫尺成了天涯。

過去幾個月，我有不少相識多年的朋友，都突然被抓，且被拒保釋，甚至最後要坐牢，為的只是以前只會判罰款或社會服務令的事情。見此情况，我趕緊把握機會，分別約了幾位等待法庭判刑的民主派老朋友吃飯，跟他們逐一面對面，親口表達一份敬意，以防一旦「萬一」，好歹都有過一次「道別」，當中包括了何俊仁、李卓人等，結果，不幸中了。其實，來不及道別的朋友，為數更多，我很傷感，因為他們都是光明磊落的人。

沒有想到，香港竟然會變到如此一個地步，竟然連保釋，都成了一種奢侈。

大家都在說《ERROR自肥企画》，但抱歉，可能因為我太old school，看了一兩集之後，真的沒有耐性再看下去。但唯獨最後一集的那段話，還是讓我有所觸動的：「每日都痛不欲生！」；「最痛嘅時候，都可以不按牌理咁歡笑，係ERROR發放嘅意義，係呢個時代大家都需要嘅能力。」

每次見到朋友被抓、被判坐牢時，心裏都痛，而這些事情卻不斷發生，因此，心裏不斷在痛。

近日，因緣際遇，我有機會跟電影《幻愛》的編劇、台灣金馬獎最佳改編劇本得主曾俊榮校友，做了一個專訪。他說大家對《幻愛》的熱烈反應，超乎他想像。原本創作時，那只是一部「心理愛情片」而已，但因為電影在一個獨特的歷史時空面世，碰上大家都要面對和撫平「傷痛」這個問題，剛巧《幻愛》這部電影講的就是兩個背負傷痛的人如何去面對傷痛之故事，因而引發他意想不到的化學作用，也成了大家治癒傷痛的其中一種方式。

不錯，傷痛是需要時間撫平和治癒的，我都需要。

告別

告別的不單是朋友，也包括我們長久以來的生活方式和相信的價值，例如無罪推定、言論自由、公營廣播等，甚至就連想買份報紙、罵幾句投白票、穿自己喜歡之顏色的衣服出街、手機亮燈……如今也會一一受到恫嚇，遑論上街遊行了。政府前後矛盾，律政部門標準不一，都逐漸習以為常。

電影《日日是好日》中，教授茶道的武田老師曾經說，日復日月復月年復年能夠跟同一班人，做些縱然是重複的事，其實是一種幸福。或許起初大家聽這句話時，沒有太大感覺，但慢慢大家發現，30年來每年能夠跟同一班人在維園悼念六四，就算只是重重複複，原來是一種幸福，在神州大地上，唯獨香港人才能夠享有的幸福。

但香港政局急轉直下、制度崩壞、核心價值遭蠶食，這份不變的幸福，看來終究還是留不住，成了鏡花水月。

所以，這是一個告別的年代，告別朋友；告別我們長久以來的生活方式和相信的價值；也告別我們曾經以為可以不變的幸福。

擱筆

漸漸發現，今天自己寫政治評論，已經改變不了什麼，「不眠憂戰伐，無力正乾坤」。寫歷史和人文風景，會令自己開心；但今天寫政治則不然，疲累和無力感都很重。實在很想休息和沉澱一段時間，本欄也因此會擱筆。

翻查存檔，我給《明報》寫的第一篇文章，原來在1995年10月6日刊登，之後，不定期為明報供稿，大概到了2006年，再改成這個個人每周專欄，至今已經寫了900多篇。我相信這在明報觀點版，也該是項紀錄。

心水清的讀者，大概會在本欄字裏行間，讀到我早有擱筆之意，但春蠶到死絲方盡，最後我還是賈其餘勇，寫埋「『完善』選舉制度」和「中共創黨歷史」兩個系列，才作擱筆，想不到，加起來便有13篇，也要寫了13個星期。老實說，寫選舉制度系列時很沮喪，因為明知無論怎樣寫也絲毫改變不了什麼，寫，只是為了一盡一個研究本港選舉制度20多年的學者之言責；寫中共創黨歷史，則是要告訴大家，在如今鋪天蓋地宣傳下，官方不會告訴你的事情。

這麼多年來，我在明報這個專欄內寫的，都是我相信的事情，並無利益瓜葛。我日常生活開支並不大，夠錢買書、旅行、捐錢、請朋友食餐飯，那便足夠。我相信就算我的銀行存款數字後面多個零，我的生活也不會有變化。

錢，夠使就得，做人最緊要活得開心和無愧，而開心的源頭，就是朋友，而我不想朋友看不起我。

道別

曾志豪上周五做完節目後，突遭港台高層解僱，節目本周換主持。他說：「趕盡殺絕係𠵱家香港特色，我唔會心存僥倖，無諗過走得甩」，他只是遺憾：「只可惜無機會正式和聽眾說再見。」

我不止一次說過以下故事。我很喜歡《少年Pi的奇幻漂流》這部電影，尤其是它的結尾。片末，經過在茫茫大海的一段奇幻漂流，少年Pi與那頭窮兇極惡的孟加拉虎，由你死我活的對頭，變成相依為命的伙伴，並終於漂流上岸。當時人虎俱疲，但老虎還是率先跳上岸，並慢慢走向沙灘後面的一大片叢林。本來這也屬理所當然，回歸大自然，本來就是動物的天性。但少年Pi心裏還是想，這頭曾經與自己生死與共的老虎，會否回過頭來，以牠最原始的方式，來一聲猛吼，來作一個道別。結果，老虎並沒有如此做，頭也不回的走了。於是，少年Pi哭了，眼淚不斷滾滾而下。

片中最後一幕，踏入中年的Pi，向記者悠悠的說，人生，就是慢慢學會「放下」，你的家園、你的父母、你的兄弟、你的戀人，一天都會忽然離你而去，所以要懂得「放下」，只可惜，我們往往來不及好好說再見。

感恩

世上不是所有事情都是理所當然，今天有緣相遇，明日或許已成咫尺天涯，甚至是天人永訣。

世間很多事情都難以強求，大家未必能夠一輩子同行，但仍望，可以好好珍惜每一段同行的時光，以及若然一朝要別離，仍然能夠有機會，好好說再見。

因此，每個道別都是上天的恩賜，每個道別都感恩。

珍重

希望大家都能好好珍重，在這衰敗和瘟疫蔓延時。

作者是中文大學政治與行政學系高級講師