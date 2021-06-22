觀看直播印刷報紙的震撼（文：梁美儀） (09:00)

這畫面令筆者想起韓國電影《逆權司機》裏面的一幕。時維1980年，光州一家報館的編輯記者們，為報道戒嚴軍以武力鎮壓人民的真相，他們不惜堵住印刷廠的大門，等候報紙出版，當中一位記者說：「這才是真實報道。」此時，報館老闆帶同大批人員破門而入，關上印刷機，摔破已排好了的紙模版面。記者不忿反問：「我們不是應該告訴大家真相？」老闆回他們一句：「這又如何？他們會來找我們算帳，要我們停刊。」

在那個年代，「真相」可令一家報館停刊，40年後，這情况會否諷刺地在香港發生？過去香港報章停刊，幾乎都是因為在經濟上難以支撐下去而結業，如今發生在《蘋果日報》的情况，已變得不一樣。

姑勿論是否同意或喜歡蘋果日報的風格及報道內容，但過去26年來，它的存在，本身就是「一國兩制」的證明，是《基本法》賦予港人言論、新聞、出版自由的證明，是香港能容得下反對聲音的證明。

蘋果日報能運作至什麼時候，沒人能說得準，但不少人是看得相當悲觀。昨天傳媒報道，蘋果日報可能在短時間內停刊。他朝一天其隕落，是對香港新聞與言論自由一個重大的打擊。可以預見，香港傳媒將患上「敏感症」，對一些關乎與內地關係、一些政治敏感議題或會退避三舍，將來還有媒體敢刊登揭露政府權貴的醜聞之報道？

當媒體不再敢於擔演第四權的監察角色，真相不能再成為媒體最有力的武器，受苦的是市民大眾，也是一個社會衰敗之始。

作者是資深傳媒工作者