逾九成乘客滿意巴士服務？（文：楊雪盈） (09:00)

先不談現時的巴士專營權模式是否仍具可持續性，單單是上述的「一直提供適當而有效率的巴士服務」說法，已令人質疑運輸監管當局的判斷。

今年1月24日，新巴在港島北嚴重脫班，多條巴士路線延誤，有的達50分鐘一班，及後工會指是公司人手編排出錯，容許過多車長領取「無薪假」。我們在區議會跟進，要求交代當日脫班路線情况，以及運輸署會否按《公共巴士服務條例》處罰巴士公司，惟署方無正面回覆，亦無提供脫班情况資料。

灣仔7條路線共削逾兩成服務

自今年初開始，新巴及城巴便不斷削減灣仔區的巴士服務，運輸署一改過往先進行地區諮詢的做法，而是逕自與巴士公司商討後便直接發出通告執行，單單在灣仔區已涉及最少7條巴士路線（1P、2、5B、11、23、25A及26）。一如1月24日大脫班事件，運輸署拒絕向區議會交代被減少的班次數目。

別無他法下，我們唯有引用《公開資料守則》向運輸署索取7條路線被減班的數字，結果相當驚人，7條路線原在平日由每日合共開出908班，被削減後只有703班，減少了205班，以比率計削減了超過兩成服務，7條路線的削班率由5.41%至33.33%不等。

運輸署及巴士公司在每年年初，皆會向區議會提交年度巴士路線計劃，以今年為例，僅僅是增設一班X8也會放進文件討論。但原來削減服務、把兩成服務合共逾200個班次砍掉，都不需要諮詢公眾！？

今年5月，運輸署更計劃將唯一一班服務大坑往西區的5B特別班次都要取消，負責的運輸主任在上午發出電郵通知後，下午便開始放取逾3個月長假。我們翌日登門到運輸署請願，才勉強叫停。

忽視社區居民意見及需要、欠缺諮詢下削減服務的結果，便是居民主動離棄巴士服務。以大坑區為例，根據我們自行在大坑進行的客量調查，由於巴士公司不斷減少區內的2及5X服務，大坑居民選用巴士的比率有所下跌，轉投其他公共交通工具。

應做一次完整的乘客意見調查

回到運輸及房屋局提交予立法會的文件，當中審視巴士公司服務水平的乘客意見調查，究竟是如何進行？在新巴乘客意見調查，原來僅是透過電話訪問500名於每星期會至少乘搭一次新巴的乘客。這意味調查未有將港島、將軍澳及聯營隧道巴士線的新巴乘客作區別，對需要每日依賴新巴服務的港島區居民不公。調查亦未能包括已離棄新巴、轉投其他公共交通工具的乘客意見，自然容易得出高的滿意度。

我們建議政府應再次委託外間進行另一次完整的乘客意見調查，調查範圍集中在今次影響最大的港島區進行，採用面對面訪問的方式，以及同時訪問其他公共交通工具乘客，以找出不同公共交通工具的滿意度作比較，才能較客觀地理解新巴的服務水平。此外，政府應諮詢港島4個區議會的意見，並在各區舉行公聽會，直接聽取公眾意見。

作者是灣仔區議會主席