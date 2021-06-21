讓你猜不透 就是為了讓你自我審查（文：鄭立） (09:00)

香港人習慣了西方式的統治，要求事事明碼實價，明文規定不能做的東西不能做，除此之外的東西，一切合法，而且你可以技術性的繞過它，把事情試探到界線上。就像周星馳有部電影叫作《算死草》，裏面有一幕，講「繯首之刑」，最終有繯首而沒吊死那人，也算是完成執行——這很西式。

可是東亞文明是相反的，請回憶中學讀歷史時，有談論過法家的3個主要觀念「法術勢」。其中「術」這個字，指的就是權術，權術就是統治臣下之技術。而權術的基礎，就是讓臣下對於統治者猜不透，當臣子找不到紅線，他們就會自我審查，自律而不去挑戰君主的權力。

就是不想大家試探界線。不清楚告訴你紅線在哪，正是因為不想讓你知道紅線在哪，讓你猜不透。當你猜不透，疑惑哪些可以做，哪些不可以做時，你才會用心的去盤算，以及自我審查，而無法把事情丟給法律顧問處理。明哲保身的方法如果存在，就只有一個：不要試探。

爭論條文內容，或者強調無罪推定原則，或者這是否合乎新聞自由，皆是誤區。因為這些都只是審判時才發揮作用的，但一切是在審判之前發生的，行政程序本身已經足夠成為懲罰。不需要判處你監禁，還押已有相近效果；不需要沒收你的財產，凍結已有相近效果；經營的媒體如果被凍結財產以及相關人員被還押，已難以運作，喪失其影響力。媒體如果不能運作，失去影響力，就如同被處死刑，要達成以上的效果，並不需要被判決有罪。

就算香港有無罪推定的原則，可是「懷疑你犯法然後限制你」這件事是沒有無罪推定的，而香港的制度在你未被審判之前，已足夠令你雞毛鴨血。找出紅線，終究還是為了想讓自己能夠站在安全區，但如果你意識到，安全區並不存在的話，那找紅線這個行為本身也是沒有意義的。

作者是專欄作家