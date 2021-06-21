香港土地房屋問題是一本難念的書：以彼書論此書（文：鄧永成） (09:00)

從《為何你負擔不起一個家？》說起

放眼世界，尤其年輕一代，難以自置居所已成普世現象。英國倫敦大學學院Josh Ryan-Collins在其小書Why Can't You Afford a Home?提出「房屋-金融反饋循環」的新穎論述，剖析現時銀行及土地在經濟中的角色，來說明這道傳統經濟理論無法解釋的問題（註1）。有別於香港空談供求的偽命題，這論述是研究西方國家大量歷史經驗的成果。作者先釐清土地的獨特性，再以大量歷史證據和經濟數據，深入淺出娓娓道來今天見到的危機及一些相應措施是如何出現的。

西方政府二戰後為重建社會，採用凱恩斯經濟政策，組織經濟需求、提高就業來建立強健福利國家。增加自置物業率是需求管理的重要一環。1970年代末後，經濟結構重整繼而衰退，戴卓爾夫人一句斷言「別無選擇」，新自由主義興起，強調市場經濟的個體力量。公營部門減建出租房屋，政策轉移到補貼自置物業需求。面對龐大公共財赤，只好靠銀行資助置業。如此創造了房屋與金融間新的動力關係，支配資本主義經濟體系發展，終導致樓價如脫韁野馬。一方面，無數家庭倚賴按揭貸款，不需要長年儲蓄就得到置業捷徑。另一方面，金融管制放寬，銀行大量放貸到房屋部門，後來住宅按揭抵押證券的出現，更使本來在地域上固定的、非流通的房屋資產，轉變為可在全球流動的金融資產。

美國次按危機引發全球金融海嘯，正好體現「房屋-金融反饋循環」。樓價和按揭貸款相對於收入不斷攀升，造就房屋財富的假象。抵押資產導致家庭或商業按揭遠超生產業務，導致宏觀經濟無法良性發展。近年危機過後，所謂「宏觀審慎」措施，如量化寬鬆、繼續減少資助、設房地產投資信託基金，只加劇「房屋-金融反饋循環」，令房屋繼續走上金融化、證券化的不歸路。

樓價高漲根本原因，非供應短缺，是過度的投機需求。政客不願着手處理需求，皆因銀行業健康程度與樓價交織緊密，而且先進經濟體主流選民都是業主，政府干預因此遲疑不決。作者在銀行信貸、資產佔有權（包括建立土地公有制）、向地主收地價稅，及刺激生產產業的經濟重整等方面，提出不少政策改革建議。他在結語建言：必須建立一套新論述，指出獲得穩固而可負擔的房屋是民眾權益，用以抗衡深深指導着「房屋-金融循環」的偏頗說法——「房屋作為穩健金融財富」。

香港的「房屋-金融反饋循環」

金管局今年3月說，本港家庭負債（包括住宅按揭、信用卡及其他貸款）佔本地生產總值比率自2020年上半年的85.2%上升至下半年的90.2%，創出高位。國際貨幣基金組織6月公布香港金融體系穩定評估報告，指出本港財富分配偏向於高入息家庭，中低收入家庭的債務與收入比例已很高，若出現嚴重壓力，債務比率會顯著增加。金管局的「匯思」不直面事實，卻為家庭負債比率飈升「洗白」，竟說「不能單看家庭負債比率」，還需「看家庭的資產狀况」。這與2017年着重風險的警告脫節；當時負債比例已高達68.3%。

財政司長陳茂波同出一轍，提到市民置業負擔指數在今年第一季上升至約73%，顯著高於過去20年47%的平均數，他不指出如何減低這方面數值，卻只強調「政府會繼續在造地建屋的工作上加大力度」！議員質詢樓價過高，陳更只指出市民按揭能力強而安全，沒直面樓價不斷飈升導致市民難以負擔的事實！

繼續強調造地去增加住宅供應，無疑只是在「房屋-金融反饋循環」火上加油，將來情况沒有最差，只會更差。

深層次土地問題

有評論說，「房屋-金融反饋循環」是建基於新自由主義的論述，而西方國家在房屋問題上沿用福利政府政策，與香港的本質大相逕庭（註2）。另外，循環理論脫離在地的考量；只有在其論述樓價上升，催化全球投資者搜尋收益更高但安全保值的房地產作為投資對象時，香港這類國際大都會才出現在循環理論的論述中。例如，前述書中建議政策改革時，提及港鐵發展物業的例子，但膚淺地忽略其引起的諸多社會問題。也有建議可從文化角度探討物業擁有率從1970年代開始不斷上升的現象，導出深入民心的購買房屋是我城的希望機制（註3）。2000、10年代響徹全城的《地產霸權》一書也提出引進公平競爭及開徵土地稅。

無疑，很多坊間論述都從西方角度想像及理解問題，盲目強調資本的單向邏輯，形成先進的西方經濟體及落後的發展中經濟體或「南北對立」的二元對立。然而，我們必須認清，土地發展是一篇在地的空間歷史，通過互為關聯又互相排斥的動力辯證地推動發展出來（註4）。

香港房屋土地問題之所以深層次，是由香港開埠以來的土地發展模式沉澱造成的。先是被割讓的香港島和九龍半島的土地擁有權由永業權變成承租權，繼而租借的新界也透過集體官契方式出租。香港是這兩種制度及生活方式（即中國傳統社會主導的價值、道德及處事手法，以及看似是自由市場的價格機制）的碰撞及與時並進的不斷發展。值得注意的是：這不是什麼抽象的中西文化衝突，而是深耕細作式的、在地的、具體的行動交織而成的。每個時段，各式各樣的想像、修辭、行動、交鋒、共識和最後的制度化，形成共存但又互為牽制的資產空間（註5）。

開埠初期，殖民政府刻意設置土地開發體制，並以自由市場來包裝。土地由殖民政府擁有，用批租方式租予土地承租者，後者只可在出租期限內、按指定規則條文使用該地塊。這個制度給予土地擁有者比土地承租者，以及土地承租者比土地使用者更有權有勢，可左右大局，使在這條塊鏈最後的土地使用者永遠站在受剝削地位。舉例，一直以來，市民對家居附近土地的運用和有任何更改的發展計劃都無從參與，其原罪是他們沒土地承租者的身分，僅發展商才有參與權。這樣的資產空間一直維持到2004年《城市規劃條例》修訂才改變，管治上加入市民參與成分！

開埠以來，土地發展的所有持份者（包括平民百姓的業主）共同形成持續不衰的土地發展體制，令複雜的土地房屋問題更趨惡劣。殖民政府1855年被要求財政獨立，賣地收入是其最大財源，因此政府與填海工程公司、發展商及其後的租借地段上的地主，結下按階段變動的複雜關係。1937年新九龍劃入城市管轄時如是；1950年代後期發展新界如是，政府發出換地權益書，協助地產商不斷購入農地自肥。1970年代以來，麥理浩為其「公民自豪感」工程而推行「十年建屋計劃」在新界興建新市鎮，在地的寮屋問題（註6）及在新界鄉紳糾纏下通過的「小型屋宇計劃」（《基本法》稱擁有「丁權」的「丁屋」；註7），新界大量可發展土地隨即加入可買賣的土地庫。同時新市鎮發展，可發展城市土地日漸減少，發展商強烈要求政府多撥土地，政府1977年順應「民意」成立土地闢增特別委員會，每年羅列未來數年可供開發的土地數量（註8）。

潘焯鴻最近撰文，透露了土地發展體制內，資產空間是如何被挪為己用的（註9）。政府官員、工商巨賈和專業界別，在機場未來規劃中把一大片最珍貴的土地由官地變成富豪囊中物的「航天城」（即11 SKIES）土地商業部分；發展商廉價取得土地，發展後可收取極高租值，可能只需數十億元就獲得這幅值681億元土地的發展和管理權。這正好印證筆者以前提出的「二度剝削」（註10）！

香港深層次土地房屋問題，絕非如那些胡亂搬用新古典經濟學派理論的一派胡言，妄稱土地供應不足是原罪。至於那些回應此等謬論的說法，諸如數算全港還有多少未用閒置土地，也只不過是錯置問題。

註1：該書中文譯本《為何你買不起房子？》（aka點解你買唔L到樓？）即將由手民出版社出版

註2：Smart, A. and Lee, J. (2003) Financialization and the role of real estate in Hong Kong's regime of accumulation. Economic Geography.

註3：Tsang, C-K. (2021) Homeownership in Hong Kong. Routledge.

註4：Tang, W-S. and Benjamin, S. (2021) Land as situated spatio-histories: a dialogue with global urbanism. In Lancione M. and McFarlane C. (eds.) Global Urbanism. Routledge.

註5：Keenan, S. (2013) Property as governance: time, space and belonging in Australia's Northern Territory intervention. The Modern Law Review.

註6：Chun, A. (1999) Unstructuring Chinese Society. Harwood Academic.

註7：薛鳳旋、鄺智文 (2011)《新界鄉議局史：由租借地到一國兩制》，香港三聯書店

註8：Bristow, R. (1987) Land-use Planning in Hong Kong. Oxford University Press.

註9：潘焯鴻 (2021年5月14日)，〈官地變富豪囊中物的魔術〉，《蘋果日報》

註10：鄧永成、葉鈞頌 (2017年9月24日)，〈不願面對的土地真相：從體制的二度剝削說起〉，《明報》

作者是香港批判地理學會主席、香港浸會大學地理系退休教授