本港大學研究「世界領先」 促進灣區教育樞紐發展（文：莫家豪） (09:00)

這次評審使用國際標準，評審小組有七成成員是來自海外的國際專家學者。香港8所政府資助大學共約4200位合資格教學人員提交了約1.6萬項研究成果參與評審。結果有七成研究獲國際專家評為「國際卓越」水平或以上，包括25%獲評為「世界領先」水平（四星）及45%為「國際卓越」水平（三星），比例比2014年的評審增加，證明香港大學群的學術研究質和量近年都大躍進，與世界級大學不相伯仲。

學術研究為何對教育界影響深遠？因為教學傳授知識，研究創造知識，大學教授必須能創造新知識，不斷與時並進，才能維持優質的教學，帶領學生進步，所以世界級大學都以教學與研究並重為目標，香港的大學亦然。

不單自然科學 人文社科也世界一流

一般以為，學術研究多集中於科學、醫學或工程技術領域，其實不然，人文科學和社會科學的研究對推動人類社會的發展功不可沒，即如近年熱門領域人工智能和大數據研究，技術上的研究固然重要，但其實在人文範疇的研究貢獻也不可忽視，因為人文科學能點出人工智能的問題和對社會的深遠影響，例如道德倫理、個人私隱、人力資源、法律原則等，讓技術人員加以思考和改進，兩者相輔相成。

香港的大學不單在自然科學領域首屈一指，在人文和社科範疇也同樣是世界一流的。以嶺南這所博雅大學為例，雖然大學規模不大，教學人員數目不多，但是在「社會學及人類學」達世界領先水平（四星）的論文比例卻在全港大學中排行第一，在「社會工作學及社會政策」、哲學、會計學等領域排行第二；社會工作學及社會政策的四星和三星論文比例合共達54%，位列全港第一；會計學達65%，位列全港第二，論文質量可媲美國際大學。

八大的世界級研究水平對香港發展為區域教育樞紐舉足輕重。它們在本次評審中的優秀表現，預計能吸引更多的世界級大學留意本港的研究發展，加強與本港大學進行合作研究，亦能吸引海內外優秀學者來本港工作。此外，外地的優秀學生也會考慮來香港攻讀碩士或博士學位。

冀政府和工商業界投入更多資源支持

事實上，在6月公布的QS世界大學排名榜，本港8所大學中有3所位列世界前50位，加上這次研究評審所見，本港這個彈丸之地的大學群在全球學術界的表現突出，令人刮目相看。香港作為區域教育樞紐，不僅面向世界，也要緊貼內地。粵港澳大灣區建設已經上升為國家戰略，國家致力於將該地區打造成國際科技及創新中心。不過，與其他世界級灣區相比，粵港澳大灣區在高水平大學的數量上還存在差距。八大的優秀教研水平有利於粵港澳大灣區實現戰略目標。在未來發展中，本港和灣區內其他高校需要更緊密開展研究合作，推動大灣區在科技、人文、智能管理等領域的產、學、研發展，假以時日，不難與世界其他灣區地區爭一日之長。

我們希望，隨着本港大學的研究水平媲美國際，能吸引政府和工商業界投入更多資源，支持學術研究和成果轉移，進一步鞏固香港的區域教育樞紐地位。

作者是嶺南大學副校長