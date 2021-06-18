駱惠寧「真正大敵」論述幾點解讀（文：盧文端） (09:00)

張曉明透徹分析主要矛盾與動亂之源

駱惠寧的「真正大敵」實際上講了兩種人：一是那些叫囂「結束一黨專政」、否定黨對「一國兩制」事業領導的人；二是那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人。這兩種人之所以是香港繁榮穩定的真正大敵，就是因為他們的所為是在毁壞「一國兩制」制度根基。正如駱惠寧在演講中所說，沒有共產黨就沒有新中國，就沒有中國特色社會主義，就沒有「一國兩制」，也就沒有香港的順利回歸和回歸後的繁榮穩定。任何人企圖顛覆共產黨的領導地位，實質上就是在顛覆「一國兩制」，毁壞香港的繁榮穩定。

「真正大敵」的說法不是駱惠寧的突發奇想，而是中央總結2003年反23條立法、尤其是2014年「佔中」事件以來香港局勢得出的結論。對此，港澳辦常務副主任張曉明去年在香港《基本法》頒布30周年網上研討會上主題演講中關於香港主要問題和主要矛盾的論述，已經作出了透徹的分析。他說，香港的主要問題不是經濟問題，而是政治問題，是反對派及其背後的外部勢力企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，變成一個反華反共的橋頭堡，變成外部勢力一枚牽制和遏制中國發展的棋子。他還進一步指出，香港內外反華反共勢力蓄意製造政治對立，其目標不止是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度；這是影響「一國兩制」全面準確實施和香港保持長期繁榮穩定的主要矛盾，香港社會政治生活中的亂象和一些社會矛盾的激化，都是由這個主要矛盾決定的。

從張曉明的論述中可以清楚看到，中央在修例風波後撥亂反正的過程中，已經明確將香港內外的反共反華勢力定性為「真正大敵」，是香港的「動亂之源」。

反共不屬於愛國者 不可能參選立法會

駱惠寧直接將叫囂「結束一黨專政」的人稱之為「真正大敵」，這指的當然就是支聯會。這也就是說，支聯會不僅在《國安法》之下，屬於觸犯香港國安法中顛覆國家政權罪的顛覆性組織，而且在政治上是與憲制對抗的「敵對勢力」。這裏帶出一個強烈信息：中央絕不容許任何人利用香港推翻共產黨領導，香港必須維護和尊重共產黨的執政地位。這也就是駱惠寧在演講中所強調的中央的基本立場：推進「一國兩制」事業，必須堅持和維護中國共產黨的領導；維護中國共產黨的領導，就是維護「一國兩制」，就是維護《憲法》和基本法確定的特別行政區憲制秩序，就是維護香港的光明前途和香港同胞的根本福祉。雖然說，香港市民可以用合法的方式表達對共產黨領導的不同態度，但旨在顛覆共產黨領導的支聯會被定性為「真正大敵」之後，還有可能作為「合法組織」堂而皇之組織反共活動？筆者還是那句話：支聯會除了自行解散或者依法取締，不可能有別的選擇。

駱惠寧「真正大敵」的說法，還帶出另外一個問題：反共的人還有沒有機會參選立法會、區議會？答案是否定的。這一點，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今年2月在落實「愛國者治港」的演講中說得非常清楚：愛國者必然尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序。夏寶龍還特別劃了一條紅線：絕不能允許做損害國家的根本制度，也就是損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情。他說，「一國兩制」是中國特色社會主義的重要組成部分，中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，是「一國兩制」方針的創立者，也是「一國兩制」事業的領導者，一個人如果聲稱擁護「一國兩制」，卻反對「一國兩制」的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？由此可以看到，反共的人，不屬於愛國者，不可能進入建制。

確立維護尊重共產黨領導的主流意識形態

香港在推進「一國兩制」事業，要做到堅持和維護中國共產黨的領導，就必須確立與「一國兩制」相適應的、維護和尊重共產黨領導的國家基本制度的主流意識形態。這是駱惠寧演講帶出的另一個重要信息。事實上，今次由中央駐港四大機構聯合主辦、特區政府特邀主辦的主題論壇，是香港歷史上第一次高規格公開宣講中國共產黨與「一國兩制」。駱惠寧的演講，實際上是以中央駐港機構最高負責人帶頭在香港講好國家的故事、講好中國共產黨的故事。可以預計，未來的香港，將會有更多的活動，幫助香港社會全面了解和認識國家的基本制度，正確對待國家的執政黨。在學校教育中正面介紹國家的執政黨，也將成為香港青少年國情教育的重要內容。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長