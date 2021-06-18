誰把區議會變成雞肋？（文：曾志豪） (09:00)

上述兩個說法，都是「消息放風」，但在今天這個「後國安法」的香港，完全吹不起一點波浪。

因為，第一，今天不是講道理的年代，縱使「宣誓名義DQ」的做法不合情理，但這是權力下的新常態，面對極端天氣，大家都很淡定了。

為何不合情理？首先，憑監誓者的一己之念去猜度宣誓者內心是否真誠，又或者用宣誓前的行為去判斷日後是否真誠擁護《基本法》，完全是人為主觀臆測，經不起任何驗證，誰會信服？

「借場搞初選」要DQ？

再者，流傳出來的3種DQ方案，其中一種是「借出議員辦事處做民主派初選」，罪名是「協助顛覆政權」。

這裏有很多漏洞。到目前為止，被拘捕的泛民仍未審結，遑論判罪，到底「初選」有無違法？否決《財政預算案》是否「顛覆政權」？仍然是未知之數。

消息指，借出場地的人士，暫不會用《國安法》檢控，理由是「國安法門檻太高不易入罪」；即是說，搞初選未必違法，也沒有證據指「借場地搞初選」犯法，那到底政府憑什麼決定，做一項沒有違法的行為是違反誓辭，要DQ呢？這就是DQ不合理的地方。

區議會已經被政權玩殘

DQ區議員不起波瀾，另一個原因是區議會已經被政權玩殘，變成雞肋。首先，流傳出來的版本，即使DQ過百區議員，也不打算補選，因為覺得地方的委員或團體成員的意見已經可以補上。這不等於徹底否定區議員的存在價值？加上之前「完善選舉」時，取消了區議員在選委會的席位，反而由什麼「防火委員會」取代，這不等於矮化、雞肋化區議會的「民選」價值嗎？

民主派被趕離立法會，即將也會遠離區議會，清除障礙的特區政府，是否便能撥亂反正、回歸民生經濟，令香港人安居樂業？還是每一次的DQ，都是趕多一批市民離開香港？

作者是傳媒工作者