照顧者可以成為主角嗎？（文：阮淑茵） (09:00)

這則不幸的消息，令筆者很揪心和感慨。照顧者在香港從來只能做配角，當家人患了精神疾患，照顧者將自己的生活和需要都放低，事事以病患家人為先，日復日、年復年的照顧，以致身心疲累，壓力隨時爆煲，而事前往往無人知曉。

如果是基層照顧者，除了照顧上的壓力和情緒需要，家庭經濟壓力更是殘酷。筆者服務的機構曾進行基層年長照顧者調查研究，有病患家人的家庭，因照顧而增加車費、醫療及保健藥物費用等開支，雖然現在關愛基金有「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」及「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」，可是未必所有照顧者也能符合申請資格，例如領取綜援及長者生活津貼的基層照顧者仍未能受惠。

暫顧服務非常不足

現時大部分照顧者缺乏支援，擔心自己病了誰來照顧家人，不敢病、病了不敢醫，即使醫生建議入院都放心不下家人；不少更因照顧壓力太大，而出現情緒困擾或患上情緒疾患。就如筆者剛才提及的那位照顧者，早年因照顧壓力而引發抑鬱症，最近更不幸爆血管過身，入院做手術前不是擔心自己的健康，而是關心病患家人沒人餵藥及吃飯。

近幾年，香港不時發生照顧者因壓力問題而出現傷害家人及自殺的悲劇，社會需要盡快正視問題。照顧者需要的，可能只是一刻喘息的空間，休息過後仍然十分願意承擔照顧家人的責任。可是，現在的暫顧服務非常不足，根據社會福利署資料，截至2020年9月底，全港殘疾人士住宿暫顧服務和日間暫顧服務名額分別只有342個及160個；而截至2021年1月，長者住宿暫託服務名額，津助及私營院舍共提供341個宿位。

讓照顧者獲得適切支援

筆者在精神健康諮詢委員會曾多次提出制定支援照顧者政策的迫切需要，委員會非常關注相關議題；而勞工及福利局亦委聘了香港理工大學進行「香港長者及殘疾人士照顧者的需要和支援的顧問研究」，以期為照顧者支援提出建議。

筆者及認識的基層年長照顧者對此抱有很大期望，特別是希望能放寬照顧者津貼申請資格及為照顧者提供緊急援助。筆者期望政府能制定以照顧者為本的政策及服務模式，讓照顧者也可以成為被服務的一群，並確立其照顧者身分及簡化相關服務的申請程序，讓照顧者獲得適切支援。

作者是精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事