違法煙草宣傳增 控煙酒辦理應主動堵截（文：巫堃泰） (09:00)

控煙酒辦鮮有主動直接調查

自疫情後，筆者收到屯門區內公屋區內售賣香煙宣傳的投訴有增無減，甚至不同區的議員同儕都發現有同樣情况。這些俗稱「點心紙」的香煙宣傳單張，圖文並茂列明產品味道及評價，又以送貨服務及折扣優惠策略吸引顧客。而疫情亦令到售賣香煙宣傳轉戰網絡，不論是社交平台、通訊軟件，都可以見到同樣的香煙及疑似私煙宣傳。相關情况，已經持續接近一年。

這些網上宣傳，不少沒有顯示年齡及警告字眼，亦未有有效查證購買者的年齡，明顯觸犯香港法例第371章《吸煙（公眾衛生）條例》第11條中，任何人不得在印刷文件刊登煙草廣告的規定。

打擊違法香煙宣傳，是控煙酒辦公室的職責。然而，控煙酒辦在禁止煙草廣告修例生效以來，鮮有主動直接調查處理。另外，筆者同發現市面上出現愈來愈多價格低得不合理的香煙，這些香煙的售價貼近政府徵收的煙稅，從正常市場學上根本無利可圖，極可能是俗稱「白牌煙」或「老鼠煙」的混合未完稅香煙。

筆者曾經去信要求控煙酒辦協助執法，辦公室的回應卻是不着邊際，只是重提增加煙稅助減少吸煙人口，最後說會調查或轉介作結。辦公室在堵截宣傳上如此拖泥帶水，實在拖累香港整體控煙政策。

懲罰食肆吸煙者只是手段

控煙政策的最終目的，是減少吸煙人口。懲罰酒吧及食肆內吸煙的人雖有法可依，但畢竟只是手段之一。政府官僚錯將手段當目的，成效只會事倍功半。一面高姿態以疫情為由對付個別吸煙人士，另一方面卻對集團式經營非法宣傳販賣未完稅香煙視而不見，亦令人質疑政策的邏輯理性。控煙酒辦與其加緊票控吸煙人士，倒不如主動從源頭堵截非法香煙甚至私煙宣傳，讓不法集團難以在社區交易。光是將宣傳轉交予其他執法部門跟進，並不是可取辦法。

作者是屯門區議員