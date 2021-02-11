ERROR爆紅三賣點 香港人想聽人話（文：陳帆川） (09:00)

首先，ERROR本身就是「失敗者」，大部分成員都是《全民造星》落選者，組合名稱亦是惡搞該台所力捧的MIRROR，感覺次人一等。四子年近30歲才正式出道，3人出身自基層家庭，在娛樂圈和網紅圈子浮浮沉沉好幾年。這些「失敗」的背景，引起共鳴——20至30歲的青年前路茫茫，沒有父幹，輸在起跑線。

雖然類似背景的藝人比比皆是，但他們都傾向避而不談，盡力在觀眾前展示美麗的一面。這也是大台一貫做法，彷彿公仔箱裏無窮人。於是娛樂版最常見的題材之一，就是誰人是屋邨仔、屋邨妹，以揭開光鮮背後的現實。但時代不同了，與其看出身富貴的藝人裝模作樣，觀眾更想看貼地的小伙子呈現不完美的一面。

今天暢所欲言難能可貴

第二，ERROR四子口不擇言，這本來是貶義，但在今天的氣氛下，暢所欲言難能可貴。即使不碰政治，言論上的紅線仍然無處不在。例如，絕大部分藝人和網紅都拒絕得罪大台，生怕斷自己後路。ERROR卻直接揶揄對家，道出港人心底話。你可以說他們博出位，但暗諷大台一直是《花姐ERROR遊》風格，更像是貪過癮。

社會有紅線，公司也有紅線，紅線愈少，港人愈支持。193（郭嘉駿）諷大台、保錡捲醜聞、ERROR節目內容踩界，全部可以遭上級興師問罪，但他們沒有，或至少沒有很明顯。ERROR反而一而再、再而三地在鏡頭前觸碰「禁忌」，這對於大台來說根本無法想像。

有粗口港姐之稱的馮盈盈，原本以直腸直肚竄紅，如今說話已小心翼翼。和她一起傾吓偈的陸浩明，很多人對他的印象，停留在講錯話後於鏡頭前哭成淚人的突兀畫面。紅線愈多，人物性格愈平板，這些觀眾是看得出來的。

第三，ERROR對自家公司的嘲諷也不遺餘力，俗語說「冇大冇細」。他們及節目團隊幾乎每集都強調經費吃緊，常常拿公司開玩笑，又不惜工本將ViuTV吉祥物炸掉，甚至出了一曲名叫《殺死我的經理人》。這些都是大逆不道的表現，卻達至反權威的效果。

反觀大台，台慶就像一場「感謝祭」，其他節目也充斥「感謝公司」諸如此類的阿諛奉承，更莫說拿公司開玩笑。這種容不下異見的家長式管治，香港人已經很熟悉，毋須藝人再演一次。

ERROR願意講人話，香港人願意撐。物以罕為貴，就這麼簡單。

作者是新聞工作者、文化評論人