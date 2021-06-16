百年來的三大良勢變化──中共建黨百年隨想之一（文：劉銳紹） (09:00)

我看中共這100年，感情是平靜的，也是複雜的，因為我歷來都從3個比較的角度看今天的中國。

其一，把今天的中國與過去的中國比較，就會發覺今天中國的國勢來之不易，各方必須承認和好好珍惜。這不單跟100年前比較，即使跟40年前比較，也大不相同。我再用動態的角度，比較30年、20年、10年前的中國（包括我的親身經歷），有些變化總體是向好的，關鍵是：怎樣持續下去？

其二，把今天的中國與今天一些國家的先進部分比較，就會發覺中國的不足之處，仍有很多需要追趕的地方。如果看不到或抗拒這一點，將會令中國付出更多無謂的代價（外耗），甚至自我抵消前進的力量（內耗），陷於夜郎自大，敝帚自珍。

其三，把今天的中國與人類的普遍要求比較，倘能善加改進，就可以讓中國少走彎路。按官方的「國情論」，外國的東西不一定適合中國，所以不能照搬。我贊成，但是，不能藉此抗拒人類的普遍要求，包括民主、自由、人權、法治，因為這不是外國的，而是人類的。

按照上述3個比較，無論你對中共有多少不滿，也應該看到過去100年來中國的確起了很大的變化，有些方面更是質和根本的變化。而且，這些變化主要是在過去40年出現的，早前的60年（包括中共執政後的30年）都是在混沌中過去的。至於怎樣解讀這些變化和分析原因，可以有不同的角度。

在此，不妨先看中國的良勢變化，有3點是明顯的。

（1）經濟形勢總的勢頭上升，而且起了實質的變化

有關經濟成績的數字，官方已經大力宣傳，無論是否有水分，也不能否定今天中國的經濟已經起飛，成為一股世界不可忽視的力量。概括而言，中國已是全球第二大經濟體，外匯儲備全球最多，對外投資和國際經濟參與已是不可或缺的部分。約40年前，中共開始採取「與狼共舞」的方法，代替以前的閉關自守，才走出一條活路，否則它只會繼續陷於困境。

在這個包括數和量的實質提升過程中，當然有不少浪費、濫用、高成本低效益、貧富懸殊擴大等問題，但經濟實質起飛仍是多線中的主線。所以，人們看見內地的民生維權事件不斷增加，官方處理不善肯定會增加民怨，把不斷積累的民怨推向爆發的臨界點；但與此同時，滿意生活水平不斷提高的群體也不少，尤其是在經濟改革中能夠適應並得到好處的一群，當中不少是普羅大眾。經歷過40年前的苦難的老一輩，更會感到今非昔比。這就把中國社會的矛盾張力維持在一個上升、高漲，甚至快要滿溢但又沒有瀉出來的狀態。當然，這是必須高度重視的，否則民怨四溢，變成「水銀瀉地」，那就悔之已晚。

（2）排除了列強的控制，國際地位有實質的提升

觀察這一點，必須從歷史的角度比較。過去100年裏，中國無論是軍閥政府時期、國民政府時期，都直接或間接地受到外國列強的欺負、控制和影響。軍閥政府與一些國家勾結，並向外國屈服，引發「五四運動」的「山東問題」（一戰後中華民國作為戰勝國，但在巴黎和會中，戰敗國德國在山東的權益卻轉交予日本）就是典型。國民政府號稱獨立自主，但一直擺脫不了美國的控制。直到今天，雖然台灣已經出現政黨輪替，但美國仍然利用台灣作為牽制中國大陸的一個籌碼。

至於中共，在共產國際和前蘇聯的扶持下，剛執政的時候仍受到蘇聯控制。但自從1960年代中蘇交惡之後，中國既在西方世界封鎖之中，又在蘇聯的壓制之下，仍敢於抗拒外國的壓力，在跌跌撞撞之中走出民族自主之路。所以，無論對中國今天的「戰狼外交」（有人形容為「野狼外交」，因為狼群是有戰術的，但零散的野狼則是單打獨鬥的）有多大的不滿，也不能抹煞那一段掙脫列強操控的歷史。而這一點，也是百多年其他執政者做不到的。

到了今天，中國的國際地位無論怎樣形容，也算是已躋身大國之林；在國際上的話語權未必能一錘定音，但不會被忽視。中國在國際組織和國際社會的參與度，也是100年來最強。所以，我經常說，弱者是最聰明的，因為要尋求生存，辦法最多，但強起來的時候，辦法卻愈來愈單一化。這又是另一個必須注意的問題。

（3）綜合國力實質提升，穩定走下去有望建現代文明

綜合國力包括經濟、軍事、科技、教育、人民質素、文化內涵、社會組織、生活模式、人民滿意度和自由度等元素。從總體發展的大方向來說，過去40年來中國在這些方面都出現了巨大的變化，很多數據（包括外國的研究）都可以證明，在此不贅。如果這不是事實，外國就不會強調「中國威脅論」了。

當然，上述各種元素的變化也有快慢之別。軍事、科技等屬於硬實力，提升的速度較快，人民質素、文化內涵等屬於軟實力，提升的速度較慢，有時還是浮浮沉沉。值得關注的是，硬實力提升之後，軟實力是否同樣可以提升到令國民滿意的程度？必須承認，今天中國還未完全達到現代文明的水平，有待各方共同努力。

上述3點，可算是中國百年來的良勢趨向，是極不容易出現的。所以，看中國問題，必須看到主流和支流同時存在，分清什麼是主流？什麼是支流？好的主流該如何維持、擴大？與此同時，因為支流很多，容易吸引大家的視線，官方必須懂得引領水流，否則支流也許會變成主流。

基於過去100年和40年的分階段觀察，我逐漸形成兩個重點：第一，在中外的問題上，我多數站在中國這一邊，無論是民族、道理、生存等角度，我都會為中國多想、多做。第二，在官民的問題上，我更多站在民的一邊，但不等於事事跟官方作對，因為中國的體制仍未能讓官民力量「平衡相長」。我會繼續批評和建議，喜憂同報，哪管是否對牛彈琴！

作者是時事評論員