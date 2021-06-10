小政府 大市場（文：梁美芬） (09:00)

商界鼓勵市民打針 值得欣賞

在政治惡劣環境下，雖然仍有些人以負面眼光去看待，例如認為商界協助政府宣傳打針只是公關騷和為了自身利益等，但這種想法一聽就站不住腳。香港一直奉行「小政府大市場」，這次要推動接種疫苗，充分反映了市場能發揮的帶動能力比政府更有果效。這類全民自願參與的政策，在香港這類資本主義社會，商界的支持和協助實必不可少，這次商界在經濟不景氣的情况下，仍然願意肩負起社會責任參與這項義舉，值得多加欣賞和鼓勵。

至日前為止，全球已有大約4.6億人完成接種疫苗。在外國，人民爭着去打針，官員要讓民眾先打針，日本、西班牙、秘魯、阿根廷等國家，都有政府官員或權貴濫用職權，偷步打針的醜聞。在香港情况恰恰相反，有些人總是政府叫他行東，他卻行西，叫他守法卻偏要犯法，視不打疫苗是對抗政府的手段，簡直愚蠢至極。香港人身在福中不知福，感受不到打疫苗的迫切性，所以對打針持觀望態度，總是希望別人去打，自己不打，完全缺乏現代社會的責任感。

政府要有危機意識 回應負面報道

另一方面，傳媒和網民經常放大接種疫苗後的不良反應個案，有人因此對打疫苗卻步是人之常情。資料顯示，在4月26日至5月23日期間，每10萬個沒有接種疫苗人士就有54宗死亡個案，同期每10萬個有接種疫苗紀錄人士只有2.9宗死亡個案，而且全部個案都經專家判斷，沒有個案被確立與接種疫苗有因果關係，但數據卻得不到傳媒聚焦和公眾留意。

那些片面的報道並非假新聞，但同樣能夠打擊政府的管治威信。星星之火，可以燎原，政府要有危機意識，時刻回應負面報道，鞏固市民信心，這是日後是否能落實行政主導的重要指標。

作者是經民聯副主席、立法會議員