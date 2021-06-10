這個藝人藍定黃？（文：陳帆川） (09:00)

在網民心目中，香港的藝人只分黃與藍，沒有表態的就獲歸類為暗黃或暗藍。網民天天搜括蛛絲馬迹，就為揪出誰人包藏禍心，誰人暗渡陳倉。

藝人政治冷感並不奇怪

不過這有可能純粹是一場幻想。黃藍以外，很多人對眼前世界其實一頭霧水。香港藝人在1989年六四後，多年來一直抗拒作政治表態，不論是2003年反23條，還是2014年雨傘運動，在兩次改寫香港命運的社運裏，表態的藝人都寥寥可數。那不一定是因為他們怕，而可能是因為他們不懂。

還記得在2003年，紅透半邊天的Twins被問到會否參加遊行，其中一位成員說「遊行是不文明做法」，另一人則說「寧願留在家裏睡覺」。很多人對於兩人的反應感到詫異，但無可否認的是，這些才是真心話。廿歲出頭、事業如日中天的小妮子，對社會能有什麼莫大怨氣？

藝人掙錢比人快，空餘時間比人少，政治冷感並不奇怪。尤其當政治議題愈來愈敏感，愈敏感愈不想碰，愈不碰愈冷漠。只是現在的人，不敢像當年的Twins一樣直話直說。

當然，冷感的藝人也有熱情的時候。遇着環保、女權、動物保護、兒童保護等議題，不少藝人都喜歡站出來當宣傳大使，鼓勵市民關心社會、關心世界。他們對集會權、選舉權，甚至一些基本人權議題漠不關心，談到其他權益卻一馬當先。有人覺得這樣很偽善，因此有好幾次由藝人發起的網上運動，都遭到抵制。

捕風捉影要不別有用心 要不無聊透頂

撇除鮮明派、冷漠派和抽水派，有沒有真正暗黃和暗藍的藝人，表面是「港豬」，內心卻立場分明？

首先，你永遠不會找到確切答案，你今天看他穿黑衣說他是黃，明天看他接中資廣告說他是藍，永無止境。第二，藝人表態的作用在於感染更多人同行，藝人如果不表態，即是沒有宣傳效果。既然暗黃的人不會叫人上街，暗藍的人也不會叫人愛國，那麼大家硬將他們劃分黃藍又有何用？

如果因為不滿一個藝人的政治立場而杯葛他，屬於個人選擇；不滿一個藝人沒有政治立場而選擇離棄他，也是個人選擇。但如果常常捕風捉影，將一個公眾人物無關痛癢的事情無限放大，再扣上這個與那個帽子，其實就跟藍營捉港獨分子一樣，自說自話，無中生有。要不出於別有用心的公關伎倆，要不真是無聊透頂，到頭來只散播恐懼。

作者是新聞工作者、文化評論人