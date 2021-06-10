一個疫症 三種報道取向（文：盧文樂、蘇鑰機） (09:00)

我們從慧科新聞蒐集由2020年1月至2021年3月的頭版頭條疫情新聞標題作分析。從三地各自選取5份報章，香港報章包括《明報》、《星島日報》、《東方日報》、《蘋果日報》、《文匯報》。台灣則有《中國時報》、《聯合報》、《自由時報》、《台灣蘋果日報》、《經濟日報》。大陸的包括《人民日報海外版》、《環球時報》、《解放日報》、《南方都市報》、《經濟日報》。

兩岸三地的報章都以當地疫情新聞作為頭版報道。大陸報章的疫情新聞似乎最「國際化」，其報道中有17%與美國或國際有關，因為《環球時報》是以報道國際新聞為主，其他4份大陸報章基本沒有。但大陸的頭版頭條完全沒有香港或台灣的疫情消息。台灣報章也有11%的疫情報道與美國或國際有關，並有極小量的大陸消息，但香港疫情只有1則。香港報章只有1.2%的報道涉及美國或國際，報道大陸的有3.3%，只有1則提到台灣。

新聞主角：確診者還是政府官員？

從三地的新聞主角來看，香港和台灣都以確診者為主，主要形容確診者的居所和活動行蹤，但大陸報章卻從未將確診者放在頭版報道。香港和大陸報章慣以政府首長為主角，標題分別較常提及林鄭月娥和習近平。台灣報章則少有提到蔡英文。

香港的報章喜歡引述不同人物，包括政府官員如聶德權、張竹君和陳肇始，還有醫學專家如袁國勇和許樹昌等。但大陸或台灣的報章較少類似情况。只有總理李克強在大陸報章頭版間有曝光，台灣的衛生福利部長陳時中就有很高見報率。

三地都關注確診個案及防疫政策

從附表可見，三地報章的頭條新聞都關注確診個案及防疫政策，着緊疫苗，專家和官員的意見也被引述。香港特別多報道關於限聚令和強制檢測，醫療系統也是報道議題。大陸偏重防疫政策及專家和官員意見，甚至比確診個案報道還要多。大陸報章也多談疫症對經濟的影響。台灣關注疫情對經濟影響和出入境管制，也有談及紓困基金、消費券和防疫物資，都是以經濟民生為着眼點。

正面新聞：港、台很少 大陸近半

疫情新聞本質上是負面的，但在處理時也可用較中立的描述角度，甚至用正面報道來鼓舞人心。從附圖可見，香港的疫情新聞極少是正面的，多數屬中立或負面。台灣的疫情新聞也很少屬正面，但負面報道不多，只佔一成四，近八成都是中立的。大陸的報道卻以正面為主，佔了近半；中立的有四成，而負面的只有一成左右。這反映了三地各自的社會政治環境和新聞處理取態。

附圖也顯示疫情報道中讀者看到的政府形象。在香港，有一半的疫情新聞和政府形象無關。此外負面的明顯較多（佔總體超過三成），正面和中立的新聞各佔不到一成。台灣的疫情報道中，八成半和政府形象無關，餘下的報道中，正面、中立和負面消息的比例差不多。大陸報道中有近七成和政府形象無關；但有四分之一是正面的，中立只佔半成，而完全沒有負面報道。

三地報章頭條標題中的常用詞能反映各自的新聞取向。香港最常用的詞語依次是「確診」、「政府」、「香港」、「隔離」、「專家」、「增至」、「檢測」。可見香港最關注確診情况，由政府和專家主導，着眼隔離和檢測。大陸最常的新聞詞語是「工作」、「疫情」、「防控」、「習近平」、「中國」、「經濟」。大陸的重點是將防疫作為一種任務，突出領導人和經濟考慮。台灣最常用的新聞詞語是「入境」、「確診」、「陳時中」、「疫情」、「台灣」、「防疫」、「我」。可見台灣最着緊的是要做好入境管制來防疫。

香港報章：最重視疫情新聞 議題最多元

總括而言，香港報章最重視疫情新聞，相信與本土疫情反覆爆發有關。而且報章的議題最多元，經常提及每天新增的確診數字和確診者居住地點，又涵蓋政府推行的防疫政策，如限聚令和隔離。香港報章經常以醫療專家為新聞主角，他們的意見受到大眾重視。香港報章報道的另一特色是敢於批評政府。《東方日報》七成以上的疫情報道指摘特區政府的施政，《蘋果日報》和《明報》對政府的負面報道也分別有四成五和四成，就連《文匯報》也有一成八，而《星島日報》只有不足一成。

大陸報章：圍繞政府政策 強調經濟復蘇

大陸報章標題大多圍繞政府推行的政策，包括一些政治局的疫情工作會議，和習近平在會議上的講話。同時報章強調疫情後的經濟復蘇，為民眾打「強心針」，但卻不引用任何確診數字。媒體致力減少疫情受到關注的程度，從而減低民眾對疫情的恐慌。習近平經常在新聞標題上出現，媒體為他塑造關注疫情、體恤百姓、投入抗疫工作的形象。大陸報章在報道國內新聞時，主要用正面或中立的手法，去鞏固國家形象；但對外時，報道的觀感卻可以變得負面。《人民日報海外版》和《解放日報》的報道手法較相似，兩者都主力塑造對政府和疫情的正面形象。《南方都市報》雖然對疫情新聞有最多的報道量，但性質都較為中立。

台灣報章：防疫優先 沒政治化

台灣偏向以中立的手法去報道確診者的行蹤等，對疫情沒有描繪得很負面，更似是對民眾發出防疫警示。而且台灣沒有將疫情報道政治化，只有很少報道與政府施政或首長有關。報章更着重衛生官員的說法，可見台灣以防疫為優先，而民眾之前對政府沒有太多抱怨。5份報章對疫情感覺持中立態度的均超過七成，但各報的政治取態有些分別，以《中國時報》的新聞最反對政府，但其負面報道也只有一成五。

本文蒐集的報道數據只及今年3月底，但自5月台灣確診數字猛升，之前當地的報道有空間談及外地疫情，近來的重點全力對內，給讀者的疫情感覺和政府形象都有變化。香港近期的鼓勵打針措施，也可能影響關注議題佔比的分佈。

同一個疫症，因應社會情况和制度有別，三地報章呈現的報道就很不一樣。就算在同一社會，不同立場取向的報紙會有相異的處理手法。重要的是我們能夠透過分析比較，以實證資料為基礎，撥開迷霧，從不同角度逼近真相。我們可以從新聞報道知道疫情，它並有助大家了解新聞界與社會。同時我們要留意一些社會因素對報道取向所產生的影響。

作者盧文樂是香港中文大學新聞與傳播學院學生，蘇鑰機是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長