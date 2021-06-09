是時候扭轉局勢—— 國際分享疫苗不宜久等（文：陳利晨） (09:00)

世界各地面對疫苗短缺和分配不公

目前全球各國主要循以下3種途徑取得2019冠狀病毒病疫苗：直接和製造商簽訂雙邊或區域性預購合約、參加COVAX計劃，以及接受其他國家的直接捐贈。儘管疫苗研發和擴充產能的速度前所未有，但是世界各地仍正面對疫苗短缺和分配明顯不公平的問題。

多國已透過預購協議取得疫苗，有的地方採購數量足以為全境人口接種3次或以上。根據世界衛生組織的資料，至4月下旬，全球已接種超過10億劑疫苗，但是低收入國家只佔當中的0.3%，有些國家甚至連一劑疫苗都沒有，這些國家的醫護人員在前線抗疫，高度暴露於病毒環境，但是他們也無法得到疫苗。

「讓優先群體先接種」有先例

由於疫苗供應有限，目前讓優先群體先接種疫苗的策略，之前亦有先例。西非曾在2014至2016年爆發伊波拉疫情，剛果民主共和國等少數國家亦有零星疫情。疫情爆發時，伊波拉疫苗尚在研發當中。自2018年起，「環形圈」方法成為伊波拉疫苗的接種策略，當中包括識別新確診和經實驗室化驗確診的伊波拉患者，並追蹤他們曾接觸過的人。接觸者通常都是患者家庭成員、鄰居、同事和朋友，加上患者本身，便組成了一個「環形圈」。治療伊波拉的醫護人員接觸病毒的風險最高，出現嚴重症狀的機會較高，所以獲優先接種疫苗。按照「環形圈」的疫苗接種方法，「環形圈」內的人士都能接種疫苗，從而形成緩衝區，防止感染擴散，近年伊波拉爆發的發病率和死亡率亦因此有所下降。

疫情大流行下，人人都受到影響，可是這次危機對各地方和社區的影響也不一樣。發達國家在疫苗接種方面已達成多項重要的里程碑，然而在發展中地區，感染和死亡人數增幅卻相當驚人。印度和巴西的醫療系統已達臨界點，我們的鄰近地區也因為感染人數急增而面臨巨大壓力。

助中低收入國家醫護和高風險群體接種

部分政府（包括香港）擁有的疫苗數量足以覆蓋當地全部人口，甚至已經開始為低風險群體接種疫苗，無國界醫生敦促這些政府通過COVAX計劃緊急分享疫苗，確保中低收入國家能為前線醫護人員和高風險群體接種疫苗。如果政府擁有的疫苗數量多於其整體人口接種所需，便應把多出來的疫苗轉贈予低收入國家，保留而不使用，只會把疫苗白白浪費。

如果各地政府有意分享疫苗，便不應留待達至群體免疫才採取行動。它們必須立即分享疫苗，確保以最有效方法應付疫情大流行。接種與否純屬個人決定，但人們都要先取得疫苗，才能作出決定。2019冠狀病毒病大流行，至6月8日為止已造成超過370萬人死亡。我們必須立即採取集體行動，扭轉局勢，在疫情期間拯救更多生命。

作者是無國界醫生（香港）行動支援組區域總監