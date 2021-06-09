廢物和廢話（文：陳景祥） (09:00)

選舉當然不是從政唯一出路，但選舉是所有政治體制的重要組成部分，即使不是西方式民主，領導人都要經一定的選舉程序產生，令執政集團獲得認可的合法性。選舉對香港當然也極重要，不然北京就不會強推「完善選舉制度」方案，確保「愛國者治港」！

選舉是政治體制重要部分

行政主導模式也需要選舉，經「完善」之後的新選舉制度，就是為了確保選委會和立法會可以「選出」支持政府的多數派，以保證行政機關施政暢順。所謂行政主導如果沒有議會內多數派支持，根本就無法落實有效管治；回歸以來立法會內有各派勢力互鬥而政府各項施政踟躕不前，就是最佳明證。

回歸前不少「智者」都曾經指出，按《基本法》設計，行政長官在議會內無票，無法確保可以得到大多數支持，行政主導根本無從談起！這是西方式民主「多數黨執政」的概念，只是政治學ABC，但可惜一直沒有得到有關方面足夠重視。

受過選舉洗禮者 應是管治班子首選

特區政府行政主導的權力來源主要來自中央，但中央之外，如果沒有香港人支持，特區政府施政也會困難重重。現任行政長官是職業公務員出身，她的「從政出路」是在公務員架構內晉升，成為問責官員則是經委任而來，唯一的選舉經驗只是1200人選委會的小圈子選舉，背後有各色「權力人物」為她打點、箍票……這樣的「從政出路」，不是一般人可以做到的。

參加選舉雖然不等於加入政府，但能夠爭取人民支持及授權，民意代表的政治能量絕不低於政府問責官員，要挑選特區政府管治班子成員，曾經受過選舉洗禮的人應該是首選。

田飛龍不明白建制派兩難

完善選舉制度之後，「愛國者治港」成為香港政制的主軸，內地學者田飛龍曾撰文指選舉法一方面對建制派提供更多席位，另一方面對他們的要求也升級，中央需要的「不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者」。

這番話激怒了不少建制派成員，民建聯元老葉國謙就公開還擊，指「忠誠廢物」說法很無禮，是侮辱性的說話。事實上，田飛龍雖然研究香港政治多年，但畢竟跟香港很「隔」，不明白建制派既要聽命於中央，又要「配合行政長官依法施政」，卻同時要顧及本地民情和民意，很多時候會變成兩面不討好，甚至要逆民意而行。在政圈最前線，議員怎會不了解民意動向？建制派經常要支持政府，很多時候是奉命行事。已故新加坡資政李光耀曾說過，香港特首要服侍兩個老闆（中央和香港人），絕對是件苦差！其實建制派何嘗不是——既要支持特首又要俯順民意，經常會落得兩面不是人。

世上沒有無緣無故的忠誠廢物，有的都是制度下的產品；新選舉制度只是把不符愛國者標準的人拒諸選舉大門之外，但未來議員如果仍然要無條件支持特首，甚至不惜逆民意而行，建制派內仍然會充斥着各色忠誠廢物！

建制派內畢竟有一批人是經過選舉考驗、打過大大小小多場選戰，也親身體驗過服侍兩個老闆的畸形體制；沒有經歷過這種艱辛的人卻稱呼別人為忠誠廢物，不但刻薄且更是「離地」的廢話，難怪引來建制派還擊。

「新香港人」參政 宜戰直選爭取認同

說中央需要的是「賢能的愛國者」，那麼標準何在？怎樣才稱得上「賢能」？新選舉制度出台後，坊間多了一批政壇「新秀」，他們很多都是從大陸來港工作然後定居，內地關係多，輿論界認為他們將會是稍後舉行的選委會和立法會選舉的新興力量。

內地背景的人士參加香港選舉，在當前政治形勢下是否會有特別優勢？他們從在港工作、定居，到參選而成為本地政治體制一分子，是否有違港人治港的本意？按法律定義，在香港住滿7年而獲永久居民身分者即屬於港人，但如果連廣東話都不懂說卻去參選——以目前的選舉制度設計，他們可以輕易成為選委或立法會議員；那麼，他們到底會是「賢能的愛國者」，還是另類的「忠誠廢物」？所謂「賢能」，不應是抽象的標準，必須有制度保證，而能否在選舉中得到人民支持，是其中一個重要標準。

「新香港人」如果準備加入議會，我認為「合理」的選擇是循20個直選議席參加角逐，接受選舉考驗，爭取香港人的支持；如果勝出，他們的授權就很穩妥，因為他們是靠成功爭取選票而當選，不是靠功能組別內小圈子操作而勝出。「新香港人」參與本地政治而要得到認同，參加直選是不二的途徑。

政府在2008年推出「進一步發展政治委任制度」，設副局長和政治助理，目標是吸納及培育足夠的政治人才，為有志參政者提供一條參政門路；然而副局及政助的聘任一如政府招聘公務員，主要經篩選、面試、評估、職位配對等公務員系統的程序，然後再由行政長官、3位司長等面試，最後集體決定（註1）。政治人才，可以循這種官僚式程序招聘得來嗎？

李光耀在他的治國經驗總結中有以下一段：「即使是新加坡領導層中『屬於精英中的精英』的成員也必須接受實戰考驗。歸根究底，身為領導者必須有實質作為，改善民生，並且在選舉中贏得選民的委托。」（註2）信奉精英治國的新加坡，政治人才的終極考驗，仍然是要經過選舉。

特首選舉很快就要進行，香港沒有普選，候選人只要在1500人的選舉委員會中勝出就可當選。雖然沒有普選，但中央挑候選人時，是否應該考慮曾經參加直選並勝出的人物？

註1：見立法會政制事務委員會文件：《進一步發展政治委任制度：副局長和政治助理的國籍及薪酬事宜》，政制及內地事務局，2008年6月

註2：《李光耀：新加坡賴以生存的硬道理》，頁93-94，新加坡海峽時報出版社，2011年9月

作者是資深傳媒人