純政治執法遺禍深遠（文：劉進圖） (09:00)

禁止支聯會在維園舉辦六四燭光集會，警方用的是防疫限聚的技術性理由，避免直接就集會口號「結束一黨專政」是否牴觸《國安法》表態。但執行這個決定的措施，卻遠遠超出了防疫的正常需要，主題公園、商場、戲院統統開放，人山人海，都不影響防疫限聚，讓市民在「六四」當晚進入維園卻要絕對禁止，豈是為了防疫？

假如警方擔心進園市民數目太多，構成非法集結，可以採取人流管制，容許市民三三兩兩地各自安靜悼念，就像清明節上墳場那樣，去年在防疫限聚下，也容許這樣自發悼念，秩序非常好，何需全面封園？

封鎖維園 單純滿足北京政治需要

今年6月4日，特區政府出動數千警力，全面封鎖維園，截查、驅趕所有試圖接近維園的市民，唯一的合理解釋，就是想禁絕維園的燭光，讓翌日報章的頭版上那張出現了31年的維園悼念人海照片消失！這不是出於維持治安或法紀的需要，單純是為了滿足政治需要，而且不是香港社會的政治需要，而是北京領導人的政治需要，這一點，香港市民和國際社會相信都已看得一清二楚。

不單進入維園點燭悼念被禁，好些市民在維園周邊流連，手機屏幕亮了起來，想以電子燭光的形式，表達一下哀悼的情緒，也遭到警員干預，指他們煽動他人參與一個被禁止的集會，支聯會副主席鄒幸彤更被指宣傳被禁集會，遭提前拘捕通宵扣查。這些橫蠻無理的執法舉動，清楚說明整個執法部署是政治主導的，就是為了消滅六四燭光。

經濟與民生仍可維持一國兩制？

特區政府為了滿足中央的政治需要，竟然可以如此不擇手段，把持續了逾30年、每年風雨不改的六四悼念一舉扼殺，說明「一國兩制」的區別和保障已經消失，至少在政治領域上是這樣，香港變成和內地城市一樣，不允許市民公開悼念六四，而執法機構亦淪為政治工具，打壓市民正當合理的表達自由。這個轉變的含義和延伸影響，在未來的日子將會陸續浮現。

有人認為，政治和經濟民生是可以分開的，就算香港在政治上變成一國一制，在經濟與民生上仍可以維持一國兩制，權利和自由繼續受法律保障。也許，但前提是在政治上取得了權力的人，能夠自我約束，不利用手上的權力去尋租，不把權力變成經濟上的利益或民生上的特殊待遇。這樣的人，古往今來並非沒有，只是數目稀少。

作者是資深傳媒人