「打針」的個人與社會考慮——物質獎勵不是有效誘因（文：黃子為、郭樺、鄭宏泰） (09:00)

毫無疑問，疫苗的主要功能不止是建立個人對抗新冠肺炎的免疫系統，減低接種者感染病毒的風險，同時亦建立全社會的「群體免疫」系統。很簡單，如果大量市民接種疫苗，感染率必然下降，疫情自然受控。即是說，接種與否其實不止是個人防疫問題，還關乎全社會。若人人不單從自己角度思考，還能考慮社會整體利益，防疫抗疫便能事半功倍。

社會大眾先從自我出發本屬人之常情，尤其對接種疫苗有多方面疑慮，例如擔心副作用、覺得疫苗難有足夠保護等等。對此，特區政府再三強調疫苗的保護作用，表明香港需要有一個高的疫苗接種率，來防範新一波疫情，繼而恢復正常生活，亦指出疫苗副作用很低，呼籲更多市民接種疫苗，偏偏不少香港市民既擔心副作用，又質疑接種疫苗控制疫情的能力。

「愈多市民打針，生活愈快復常」：50%同意 37%不同意

中大香港亞太研究所在5月20日至27日進行有關市民對新冠肺炎看法的民意調查（註），發現雖然50.2%受訪者非常同意或同意「愈多市民接種疫苗，生活就能愈快恢復正常」，但是37.4%表示非常不同意或不同意，12.3%回答「不知道/很難說」，這個結果帶出兩個重要信息。

第一，約一半受訪者未能確定「如果愈多市民接種疫苗，生活就能愈快恢復正常」。當前香港能維持很低的感染率，其實是花了巨大力氣──封閉邊境、減少旅客出入、限制民生及經濟活動等等──才能達至的結果，一些在「重災區」行業工作的人，不是長期失業，便是靠「吊鹽水」生存，揭示那個很低的感染率，其實是花了不少代價的結果，况且若社會沒達群體免疫，結果是第四波之後難免還有第五波、第六波等無休止的循環。接種疫苗的社會作用正是不用這些群眾繼續犧牲，大家生活就可以恢復正常，可惜的是，不少市民不太確定疫苗對社會整體利益的幫助。

這些市民的懷疑，不代表他們對疫苗效用有所質疑，只是疫情發展不單是香港本地事情，而是新冠肺炎蔓延全球，香港屬於開放型經濟，即使本地達成高疫苗接種率，但世界其他地方疫苗接種未如理想，本地經濟一定受某程度的影響，起碼港人未能如以往般自由外出，外地人來港仍需接受一些防疫檢測，以防外地輸入感染本地人個案，「重災區」行業工作者未必可以因本地社會接種疫苗而解決就業問題，這些生活影響不是單靠香港市民接種疫苗就可以消除。

最少三成市民「認同疫苗功效但未打針」

第二，即使市民認同接種疫苗有助生活恢復正常，他們都不一定願意接種疫苗。調查顯示五成人同意接種疫苗有助生活恢復正常，但是已接種第一劑疫苗接種率只有約兩成，反映不少於三成市民認同疫苗的功效但尚未接種疫苗。要鼓勵市民接種疫苗，可從「認同接種疫苗有助生活恢復正常者」這個群組開始宣傳，了解他們的想法，亦應向他們多作針對性宣傳，尤應考慮從利弊兩方面入手。

接種疫苗的最大好處，莫過於接種者有較低感染率。然而，香港本身感染率明顯較外國低，加上近月感染情况再進一步下跌，根據衛生署衛生防護中心數據，上月只有8宗本地個案（包括與輸入個案有流行病學關連的個案），確診個案大多數是輸入個案，共有59宗，由於一段時間沒有源頭不明的本土確診，因而不少港人覺得近日已經差不多做到「清零」。在這個低感染率的情况下，市民認為接種疫苗的急切性自然大幅下降，難免輕視接種疫苗的好處，覺得可以再觀察情况才接種也無妨。

當然，如果市民認為接種疫苗沒有任何危險，自然覺得接種無妨，不需要猶豫觀望，只是不少市民對政府提供的兩款疫苗之副作用有所顧忌。由2月接種計劃開始至5月30日，衛生署共接獲約3289宗疫苗接種後異常事件報告，佔接種總劑量0.14%；約有1500個案需要住院，佔0.06%。疫苗接種由今年2月26日開始，而由今年2月1日至5月31日，本地感染個案（包括與輸入個案有流行病學關連的個案）有863宗，數字大約是香港人口的0.01%；而由去年到今年5月底的感染個案有大約11,840宗，數字大約是香港人口的0.16%。因此，不少市民誤以為接種疫苗出現副作用的機會不低於感染疫症，他們害怕疫苗副作用多於疫症本身，故此對接種疫苗採取觀望態度，想認清副作用才作決定。

現金獎勵有效鼓勵打針：37%同意 58%不同意

除了有關接種疫苗能否令社會恢復正常生活的問題，調查還詢問受訪者對3個不同類型鼓勵市民接種疫苗的方法的評估。第一個是市民接種疫苗後獲得現金獎勵，57.6%受訪者不同意（包括非常不同意）這方法有效鼓勵市民接種疫苗，只有37.1%受訪者同意（包括非常同意）這方法有效，反映市民不認為物質獎勵可以成功吸引市民打針。近日，不少團體提供不同抽獎活動予接種者，期望增加接種率，此舉雖然吸引不少已接種者登記抽獎，但相信成效不會太大，未接種者不太會單單因為獎品而去打針。

「針後往大灣區免隔離」有效鼓勵打針：48%同意 44%不同意

第二個方法是疫苗接種者前往大灣區可免隔離，這是一個方便接種者日常生活的誘因，由於不少市民需要跨境到內地工作，隔離無疑阻礙他們的生活，如果接種疫苗可免除隔離，的確方便不少有需要人士，因此47.7%受訪者同意這是有效鼓勵市民接種疫苗的方法，相關比例較現金獎勵高，意味解除抗疫限制，讓接種者日常生活更接近以往方式，似乎較物質獎勵吸引。不過，不同意的比例也有43.6%，比例與正面意見差不多，這可能由於只有受相關限制影響的人士才會覺得這類誘因吸引。

「疫苗假」有效鼓勵打針：68%同意 27%不同意

最後是給予疫苗接種者在每次打針後放有薪假期，同意的比例明顯較其他兩個方法高，67.9%受訪者同意這是有效鼓勵市民接種疫苗的方法，而不同意的比例是27%。其實接種者如果感到不適，申請病假本無不妥，為何市民仍然覺得打針特定有薪假期重要呢？一方面，這是因為近年經濟不佳，失業率上升，不少「打工仔」怕失業而不敢請病假；更值得注意的是，市民預計接種疫苗就需要面對一定程度的副作用，放假休息在所難免。

要宣傳打針的社會利益及消除對副作用顧慮

香港過去給人的印象是公民質素極高，很有社會責任感，但在當前這條前所未遇的抗疫路上，為何不少市民仍未接種疫苗呢？就是從社會利益而言，不少市民不太確認「齊齊接種疫苗便可以使大家如常過活」，減低他們以接種疫苗來貢獻社會的誘因；從個人利益而言，他們擔心疫苗副作用，怕萬一出事，替家人帶來負擔。因此，要鼓勵他們接種疫苗，一方面需要宣傳疫苗對恢復正常生活的社會利益，另一方面，消除他們對副作用的顧慮，說明接種疫苗出現副作用而需要住院的比例很小，提供更多支援幫助給接種者，減少副作用對他們的影響，至於提供物質獎勵，應該屬於「會有效但作用不會很大」的鼓勵市民接種疫苗的一些方法。

在鼓勵市民接種疫苗一事上，社會的討論其實不應只聚焦於個人，而忽略社會大眾利益，對於抗疫，就算力量很小，如個體打疫苗一樣，肯做能做便應做，便有益於大我，那是為社會作出的最切實貢獻，遠比空談好。

註：調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本；成功訪問705個市民（家居固網電話：347個；手提電話：358個），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為29.1%和30.1%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.69百分點以內；數據分析已作加權處理

作者黃子為、郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）