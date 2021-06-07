發展中學職專教育，共創青年未來的3點建議（文：趙永佳、許漢榮） (09:00)

當今社會千變萬化，與會人士大多贊成現時的教育制度過分強調應試及升學，與培養同學關鍵能力及未來生涯發展，未必有太大關係。就算學校決心求變，但在文憑試的框框桎梏之下，校本改革的空間相當有限。以一所我們認識的基層學校為例，學校在初中嘗試開辦賽車電競課程，並加入機械工程（汽車維修）元素，期望在傳授專業知識外，更藉着課程培養同學堅毅及不怕失敗的特質，非常有意思。這課程大受同學歡迎，亦相當程度上回應了陳百里的呼籲。可是，就算學校在這些創新怎樣成功也好，也只能在初中推行，到了高中也只能無奈地回到文憑試的框架當中。

究竟我們怎樣才能在教育制度中，協助同學們取得職涯發展的能力？過去我們一直提出、並倡議推動中學職專/應用教育，讓同學在整個中學學習當中能夠擁有不同的經驗及學習選擇。本文將嘗試整理一下思路，提出3項具體的建議，拋磚引玉，供大家進一步探討。

（1）確立中學職專教育的課程制度

首先，是正式確立中學職專教育的課程制度。

一如過去我們的倡議，現時八大學習領域（Key Learning Areas）當中，科目的設置主要都以文法科目為主，課程由理念到評核都未能走出以學科知識為主導、以紙筆考測為重心的課堂邏輯。我們建議教育局認真思考設立「應用教育學習領域（Applied Education Key Learning Area）」為第九個學習領域，提供初中的課程及評估指引，讓學校可以在初中階段按照學校的辦學特色及學生的學習興趣，開辦應用教育的科目及課程。在高中階段，即把現時的「應用學習（Applied Learning）」納入到此學習領域之下。

此外，亦可以考慮改革現時的「科技教育學習領域」，把現時的課程向應用教育的方向改變，包括加入更多具實際操作元素的課程內容、改變評估模式、鼓勵同學多嘗試並且能從失敗中學習。現時在這個學習領域當中，高中的科目的設置卻有欠清晰，例如為什麼「企業、會計與財務概論」、「健康管理與社會關懷」，會歸類為「科技教育」？我們倡議，不論透過新設學習領域、或者是改革科技教育學習領域，目的都是將課程的定位做得更加清晰，希望從其他學習領域中較為重視紙筆評估，轉變為着重評估學生動手做的學習過程及反思。

事實上，在中學加強職專應用課程，除了可以為同學提供更多元的課程選擇以外，更是與政府過去多年推動生涯規劃教育的倡議一脈相承，不論是新設學習領域、抑或是改革現有的學習領域，同樣地都是為中學生提供更多元的學習經驗，包括讓他們走出傳統課室學習，在真實的情境下探索世界、思考未來職涯發展。

（2）興建「應用學習教學中心」

其次，我們建議由政府撥出「政府、機構或社區用地」或空置校舍興建「應用學習教學中心（Applied Learning Hub）」，或者在規劃興建政府綜合設施時，撥出部分樓面設置相關教學設施，並委託具有開辦相關課程經驗的機構管理，以方便學校及應用學習課程提供機構可以更彈性地協調上課時間表。

現時，修讀應用學習的學生人數及比例仍然不高，其中一個原因是修讀應用學習的同學多數都未能獲學校安排在既有的時間表內上課，需要在星期六或長假期額外抽出時間前往課程提供機構上課。即使學校有意以「模式二」、即「包班」形式開辦課程，但礙於學校資源及空間有限，往往難以在校內提供合適的場地及設備供同學上課之用。這些因素都令學校難以鼓勵同學大規模選修應用學習作為高中的選修科。我們相信，由政府提供教學場地，可以大大減低學校開辦應用學習的阻礙，亦能鼓勵學校之間的協作，為同學提供更多元化的課程選擇。

在最近的課程檢討落實後，不少學校都表明將會運用騰出的課時為高中學生提供第三個選修科或應用學習，可以預期，會有更多同學修讀應用學習，教學設施及場地的需求將會增加，單靠課程提供機構的場地，未必可以滿足同學的學習需求。

因此，我們認為，由政府承擔資源，為同學提供學習設施，是解決問題的方法。為了資源運用得宜，我們建議教育局可以聯同中學（包括老師和學生）、大學、家長組織及課程提供機構，詳細規劃相關事宜，讓建議可以早日落實，為同學提供更多學習選項。

（3）改善學校教師編制，配合職專/應用教育

第三，我們建議改善學校的教師編制，以配合學校發展職專/應用教育。

自從工業中學及職業先修學校制度在1997年取消之後，香港的教師培訓便轉而以培訓文法科目的教師為主，過去由「工商師範學院」負責培訓工科及商科教師的情况不再。然而，要在中學推動職專/應用教育，便需要有專職的教師負責，才可以適當地作出規劃。與一般文法科目的教師不同，專責發展職專/應用教育的教師除了要掌握一般的課程、教學、學生成長、班級經營等知識與技能外，更應具有教育以外的業界經驗。

我們建議，在現時的中學常額教師編制內，為每一學校額外提供一個學位教席，給學校可以聘用一位有其他行業背景的教師，以專責處理職專/應用教育的發展。這位教師除了可以負責處理與應用學習相關的事宜外，更能讓一些希望自行開辦校本職業教育課程的學校聘用一位專門人才負責相關事宜，這亦是回應了「推廣職業專才教育專責小組」及「學校課程檢討專責小組」所建議、鼓勵學校開辦經認證的校本職業訓練課程及應用學習的倡議。事實上，改善教師編制，提供專職教席也並非新鮮事，最近則有在編制內加入「特殊學習需要統籌主任」作為專業支援的措施之一的安排。因此加設專職教師職位統籌職專/應用教育，思考也是一樣。

上文提及由獅子會主辦的高峰論壇，以「尋找方向、共創未來」為願景，呼籲社會大眾出謀獻策，為本港青年鋪建可持續發展的跑道。我們深信，在這共創未來過程中，教育制度的與時並進，不能缺席。香港的教育制度素來偏重青年的學術發展，雖然確實令香港同學在個別領域卓有所成，但在他們的生涯發展方面，卻是一條難以否認的軟肋。

最近兩屆政府對生涯規劃教育和職業專才教育，尤表關注，先後發表兩份報告宣告要推動職專教育，但無奈至今仍然停留在口號式的推廣、宣傳套路當中。我們上面提出幾點具體建議，並非要求翻天覆地的大變，而是在現有基礎上向前一步，在主流教育制度中加入職專元素，提供足夠的機會及選擇，讓每一位同學都能各展所長，努力經營自己的人生。

作者趙永佳是香港教育大學社會科學系社會學講座教授，許漢榮是香港教育大學教育政策與領導學系講師