請別無視昂船洲大火污染事件（文：鄭立） (09:00)

而當日的數據，空氣中的污染物也暴增，沒記錯的話那段時間深水埗測到的一些空氣污染物更是暴增到屯門的4倍或以上，部分地區如美孚是直接目視可見的煙霧瀰漫。以上的都有當時的紀錄與照片可證。

影響百萬計人口 反應竟異常冷淡

濃煙毒性之烈，根據很多第一手的資訊，不僅令人感到頭暈、不適，某些人甚至皮膚立即就起了嚴重反應。這些包括重金屬在內的廢料，對人體的影響非常明顯，這是科學常識。而西九龍又是人口密集的地區，受影響的市民以百萬計算。

詭異的是，影響這麼多人口與健康的重大污染事件，反應竟然異常冷淡。我寫這篇文章的時候是6月3日，直至我下筆的時候，事件已過了一天，我搜尋了很久，都沒有見政府為此事開了任何記者會。政府沒有緊急通報，通知市民這件事情，電視新聞也輕描淡寫。當一大堆人喉嚨痛、作嘔，自己也懂得避難時，政府公布遲緩、輕忽，而且資訊極少。

貨船上面被燃燒的「金屬廢料」詳情如何？市民未來幾天應該怎樣做？這些濃煙對人體健康有什麼危害？什麼人可能有需要比較注意及進行檢查？受污染地區需要清理嗎？食水會否受到污染？

看新聞唯一知道的事情，卻是警方部署了7000警力全港戒備，包括維多利亞公園。所以，香港政府放着危害百萬人生死存亡的事情完全不顧，最注重的事情是放百計、千計紀律部隊去守公園？不說還以為大盜五右衛門還是魯邦三世宣布要行劫裏面網球場旁邊部汽水機。如果政府面對污染的策略，是找7000個紀律部隊去用肺把殘留的污染物吸走，那也請說出來，至少對事情有個交代。

我希望本文刊登的時候，也就是6月7號時，公眾與政府都已經高度正視此次影響香港大量市民的污染事件。如果刊登的時候，大家才發覺這件事已經不了了之，那請大家現在就去正視這件事。

作者是專欄作家