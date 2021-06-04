接種疫苗為己？為人？精準抗疫不是說了算（文：黃梓謙） (09:00)

接種率為「紐倫港」最低 香港應急起直追

全球疫苗供應仍然緊絀，發展中國家一針難求，而港人卻早於2月就可以接種疫苗，與其他先進經濟體看齊，惟接種率卻一直落後於人。至日前為止，「紐倫港」三大國際金融中心比較下，紐約的接種率超過五成，倫敦的接種率正邁向六成，遠遠拋離香港。隨着疫苗接種率提升，紐約開始解封，大部分場所重新開放，接種疫苗者可免受社交距離限制；而倫敦亦正進一步解封，最近更容許每場最多1萬名球迷入場觀看最後兩輪英超比賽。同時，歐盟亦會推出「疫苗護照」，放寬外遊限制。

回到香港，我們仍然未有足夠條件大幅度放寬社交距離措施，遑論定下全面解封的時間表。病毒不會隨時間消失，社交距離措施只是權宜之計。接種疫苗從來不是為達成政府「谷針」的目標，而是讓大眾可在疫苗保護下有序回復正常生活，最終得益的是我們每一個人。印度、日本及台灣的疫情反覆，正好告訴我們，在沒有建立疫苗屏障下，疫情早晚會再次大爆發。此外，當疫苗接種率逐漸提高，英國、美國及以色列的感染個案也陸續下降，疫苗接種的重要性可見一斑。

提供接種誘因 政府有招可出

疫苗接種開展數個月，政府高官身先士卒，身體力行率先接種疫苗，但顯然對鼓勵市民接種疫苗作用不大。在千呼萬喚下，政府終於踏出變通的第一步，向約18萬公務員提供疫苗假期，對公私營機構有示範作用。地產商舉辦抽獎、機管局送機票、港鐵送年票絕對是有效提高接種率的方法，但是政府除了呼籲商界提供誘因外，其實仍有招可出。

舉例說，不少希望接種疫苗的基層市民，因為有長期病患或「三高」，仍然猶豫接種與否。政府可考慮與私營醫療機構合作，資助這些群組進行接種疫苗前的身體檢查。這些群組的人安全接種數量愈多，不適合接種疫苗的謬誤自然站不住腳。此外，由於公共文娛康樂設施廣受市民歡迎，政府不妨考慮舉辦大抽獎，頭獎可免費使用康文署指定體育設施一年。事實證明，只要為大眾提供足夠誘因，市民便會陸續接種疫苗。同時，我認為政府應訂立目標，例如維持每日最少達4萬人，甚至更多人接種疫苗，爭取用最短時間完成最少70%接種率，才有與內地及其他國家通關的足夠條件，逐步重啟經濟，增加就業率，讓香港人走出「疫」境，改善生活。

精準抗疫 完善防疫檢疫流程

抗疫是一場漫長馬拉松，我們走過四波疫情，每一波的源頭皆在外防輸入中失守。精準抗疫不僅是口號，更是政府各個部門每天盡力做好的首要任務，不應說了算。假如前線醫護人員的接種率亦只有約三成，政府又如何樹立榜樣，帶領全社會打這場仗？

再者，竹篙灣檢疫安排混亂，檢測樽因供應不足被炒賣、在大廈發現「復陽」個案也圍封大廈強檢，甚至早前胡亂煞停回港易，反映的是官僚制度僵化，政策局及部門之間協調不足。變種病毒隨時殺到，專家亦指第五波爆發不可避免，我們更應趁應對疫情有喘息空間時，完善現時檢測及檢疫安排，如盡快為不同有需要人士制定相應的檢疫安排，如有年幼小孩的檢疫家庭、有特殊照顧需要的學童，甚至探討家居檢疫的可能性。

最後，戰勝疫情不能單靠一小撮人，最重要的是我們每一個人都做好本分。香港市民已培養佩戴口罩的良好習慣，亦是全球佩戴口罩比率最高的地方之一，但專家早已指出打疫苗的效用是戴口罩的3至5倍，而且只要有足夠人數接種疫苗後，大家就不用在炎炎夏日下戴上口罩。至日前為止，全世界已接種超過19億劑次疫苗，大量數據已證明安全，我們無必要成為全球第一個有針但在過期前用不完的城市。身體情况許可，但仍未接種疫苗的人士，請你們不應再猶豫，為己為人，盡快接種疫苗。

作者是全國港澳研究會理事