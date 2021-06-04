燭光承載良知重量 港人執著說出真相（文：鄒幸彤） (09:00)

維園是什麼？

是6個硬地球場，一片老被踩禿的草坪，一個沒什麼特色的噴水池？

還是如海燭光，震天口號，汗流浹背的堅持，或哀傷或義憤的人群？

一個地方的意義，是生活在其上的人決定的，香港如是，維園如是。

而香港人，以我們31年的燭光，以每次七一遊行的汗水，賦予了維園抵抗暴政的象徵意義。

符號的力量，往小了說，虛無縹緲，填不飽肚子。往大了說，可以是行動的號角，是不用解釋的默契，是政治動員的靈魂。

現在，政權正是要將我們所珍視的、代表反抗和自由的符號，一個個地奪去。

天安門廣場

天安門廣場是什麼？

是國家尊嚴的象徵，還是血腥屠城的中心？是民主希望燃點的地方，還是恐懼治國的開始？

在白色恐怖籠罩的32年裏，中共差一點就成功奪取天安門的話語權了。六四變成敏感詞，逝去的家人從沒存在，經濟發展證明了殺人的必要性，悔過的人愈來愈接受廣場上沒死人。你堅持要談天安門發生過什麼事嗎？監獄的大門等着你。

是香港人，本着對是非樸素的執著，以讓世人訝異的韌力，在這個國度保留了一塊能說出真相的空間。香港人，與國內「砍頭也不回頭」的抗爭者們一起，頑強地抵擋住，甚至可以說是成功搶奪了，天安門廣場代表什麼的話語權。

我們銘記了屠城的鮮血，也傳承了八九點燃的火種；我們以年復一年的燭光，幫助着國內的前線抗爭者克服恐懼，讓他們看見自己並不孤單；讓難屬們稍感慰藉，因為縱使天安門廣場沉默無聲，悼念的燭光卻在另一處被千萬人燃點。並讓政權知道，有一個地方的記憶，你怎麼也抹不掉。

這個真相的避難處，天安門民主運動的繼承地，曾經，叫做維園。

維園燭光

維園燭光。

好像是輕飄飄，又好像重逾千斤的4個字。

它承載的意義，有着習慣的重量、人命的重量、良知的重量。它是對專政的否定，是集體力量的體現，是真相戰勝過謊言的戰場。

政權是最了解這4個字所蘊含的意義的。因此，它千方百計地想撲滅維園的燭光。單是將維園集會定性為「未經批准/非法」也怕嚇不走大家，更不惜動用各種吹風恐嚇、嚴刑重典、事前滋擾、7000警力，並將「犯法」的範圍無限擴張，以「共同目的」為名，將黑衣黑褲、燭光燈光、銅鑼灣行街、維園散步都非法化，就差沒宣布銅鑼灣天后戒嚴了。說因為疫情不讓人民集會，警察們倒是急着集結在一起了。

這種說法的荒謬，顯而易見。然而我們是要容忍這種荒謬，讓荒謬透過年復一年的實現，透過所謂法律的強制，成為新的習慣，還是要堅持活在真實中，以行動反抗強加諸我們身上的荒誕規矩？

誰心虛害怕？

恐懼治國是預防性的，也是獨裁者們最喜歡的策略。如果靠嚇就能中斷一個31年的抗爭傳統，讓民眾自發縮在家中，多麼划算。不用負上打壓示威者的惡名，不用費神去堆砌罪狀，不用受什麼國際譴責，因為根本無事發生。

我們是否要不戰而退，主動讓出維園這個戰場，讓政權自此將維園收歸國有，變成另一個沉默的天安門廣場？讓六四的真相再次流亡，不知道還找不找得到下一個歇息之所？

今日割五城，明日割十城，只能換一夕安枕。暴秦之欲無厭，奉之彌繁，侵之愈急。我們每退一步，所謂法律的紅線只會愈劃愈多，退讓只是抱薪救火。要斷其薪火，唯奮起反抗。讓政權看見我們抗爭的意志，讓他們知道民心不可侮，讓他們劃每條紅線，都付上代價。

反抗專政不可能沒有代價，但如果我們沒有人準備為自由而死，那我們所有人都會在暴政中滅亡（If none of us is prepared to die for freedom, then all of us will die under tyranny；註）。反抗，是不得為而為之，更是唯一的生路。

反抗不是送頭，是為生命而戰，為尊嚴而戰。

心虛害怕的，是動用武力和律法撲滅維園燭光的當權者，不是秉持良心行事的義人。

堅持下去

行動不止是對政權的示威，更是對民主路上的蒙難者、先行者和獄中手足的交代。如果我們的戰友們出獄後，只看到一片死寂的香港、歌舞昇平的維園、麻木絕望的人民，該多麼難過？在獄中的李卓人，堅持以煙代燭，禁食悼六四；陳皓桓在法庭上，仍大叫六四悼念，七一發聲。我們在外面的，又怎能落在他們之後？唯有堅持下去，才不至讓他們的付出白白浪費。

最後，引用何桂藍談六四的一段說話作結，她比我這個胸無點墨的人說得清楚多了：

「當身在中國的人要以身犯險才能不忘記，香港『被允許』的悼念，會不會是一種特權？燭海的作用，本就非為做『香港集會自由寒暑表』、印證香港是否仍然自由，而是持續提醒世界，殺人政權仍然屹立不倒，更在持續擴張。如果在打壓、在禁令之下，仍然見到記利佐治街人頭湧湧，才能真正向世界宣告：六四記憶，本就是對中共政權的徹底否定。

那一枝蠟燭，本就是為了反抗而點燃。六四晚會成為非法集會，不過是回歸本質。」

今晚8點，希望見到你的燭光。

註：Timothy Snyder, "On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century"

作者是支聯會副主席