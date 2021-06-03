康署、區會應聯手 提升社區兒童及康文設施（文：張樂芹） (09:00)

不少公屋缺遊樂設施 有些變得很舊

早前在新加坡修讀碩士課程的時候，就有聽到新加坡國家公園局的代表分享他們的策略。他們認為，推動城市綠化，不但可以減輕氣候轉變帶來的壓力，同時是保持市民身心康泰的重要政策，所以他們就致力擴大公園範圍，加強不同公園、單車徑的連接，並致力提升公園的可達度，讓更多市民可以親親大自然。

反觀香港，雖然香港近年多了共融設施，有沙有水，也有不少從外國引入的遊樂設施，但還是做不到每區都有。在經濟和收入水平懸殊的情况下，中產能夠付錢讓孩子們到主題公園，在私樓的會所和不少一小時收200元的室內遊樂場，讓孩子玩樂和學習。但不少公共屋邨缺乏足夠的遊樂設施，有些屋邨和公園的設施，也已經變得很舊。

跨部門伙同業界 引入外地概念

政府不妨成立跨部門小組，以及聯同業界的規劃師和建築師，引入日本、北歐和新加坡的概念，把當地的新型運動場、兒童樂園設計帶來香港。優質的康文設施有助培育香港未來的運動健將。近年冰島足球的成功，源於政府和私人機構願意大力投資在興建足球場和相關訓練設施。

早年前往台北，筆者也發現當地的兒童樂園和室內兒童中心的數目很多，幾乎每個小區有一所，而且還有免費的。香港現時特別多雙職父母，一般周日都依賴家中的長者或是外傭照顧孩子，但往往缺乏心力和時間，全力照顧好小朋友。康文署、民政部門和區議會應該聯手，把各區的兒童和康文設施升級，便利市民和家庭去享用。

了解社區需要 設計以民為本

筆者也發現，有一些舊式商場的發展商，投入了資源去提升球場，如「基匯資本」把數個商場天台的籃球場變得亮麗，提升了社區的生活質素之餘，也吸引了當區年輕人前往，提升社區經濟水平。香港不缺設計師，不缺運動員，更不缺熱誠和動力，反之是沒有太多空間讓專才參與規劃和改變。康文署可以一步步邀請各界，參與改造和提升圖書館、公園、幼兒中心、設施，就像在數年前以「共融遊樂空間設計概念比賽」的作品作為改建屯門公園的藍本，推出了大受稱讚的共融遊樂場，如此的先導計劃實在應該延續下去，並擴大選址範圍，以造福更多香港市民。

改變社區，要從根本做起，多聽取區內居民的意見，做一些社區研究，了解他們的需要，然後善用撥款和資源，加快推動社區設施的更新，引入更多以民為本的設計，也讓市民能夠更多融入發展，下一代也多點遊樂的空間。

作者是公共政策顧問