六四集會行禮如儀的力量（文：陳帆川） (09:00)

六四集會和支聯會曾經是很多年輕人的頭號公敵，現在大家不再提，是因為事已至此，泛民和本土派殊途同歸，也就既往不咎，無謂分化。常常說，失去才懂得珍惜，六四集會有什麼值得珍惜的地方？

認識政治的入場券

還記得，香港在沒那麼政治化的年代，大概是2003年反23條之後，以及2014年雨傘運動之前，對於學生，以及二三十歲的人來說，出席六四集會算不上是主流，甚至可以說是小眾。

有時候，要在當天看見同事穿著黑衣，一問之下，才知道對方也是有心人，準備晚上去維園。因為平時大家根本不會談：「呀，你對六四有什麼看法啊？你六四去不去維園啊？」香港人以前不會這麼「老土」。

六四集會是不少年輕人的政治啟蒙，包括現時身陷囹圄的年輕政治領袖。集會之所以啟蒙，可能不在於大台上講了什麼，而更像是一張認識政治的入場券。因為學校沒有教，吃喝玩樂時也不會談。

找到同路人

年輕人因為種種原因出席過一次集會，如果覺得悶，當然就沒有下文。如果受到感動，或者對於香港人的堅持感到好奇而翻查更多資料，那麼就起到啟蒙的作用了。這種身歷其境的啟蒙，比起聽長輩長篇大論，或者上網偶然看見資料然後就「入圈」，有效得多。

啟蒙後，還有維繫與堅持。當年在學校和職場裏，要找一些在政治上志同道合的人，是很難的。六四集會的力量就在於，它不止是一個晚上的活動，而是組成了一個群體——會去六四集會的人。

如果你在學校和辦公室，發現了「會去六四的人」，很神奇的地方是，彼此會突然消除隔膜，變成某程度上的「同路人」。除了可能一起組隊去維園，日後也會聊聊政治、談談中國。以前的香港，政治冷感的人佔絕大多數。找到同路人，是持續關心政治的重要動力。

冰冷數字不如燭海

最後就是傳媒的放大效應了。很多人說，集會不再，但人心不死，香港人毋忘六四。但傳媒如何將這現象告訴世界呢？即使做民意調查，科學化地證明港人要求平反六四，冰冷的數字遠不如燃亮黑夜的一片燭海。報紙人常說：「明天頭版相是什麼？」因為一幅圖片更勝千言萬語。沒有了集會，頭版相用什麼？社交媒體上又可以瘋傳什麼？

行禮如儀的力量，原來很大。

作者是新聞工作者、文化評論人