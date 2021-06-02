放棄清零 全力「谷針」（文：陳景祥） (09:00)

曾幾何時，香港不少輿論都要求政府以清零為抗疫工作目標，而不能只「控制疫情在低水平」；因為未能達到清零，中國內地一直不與香港通關，澳門也拒絕跟香港恢復正常往來。

疫情反覆 「清零」或無法達到

就疫情防控的策略，香港沒有封城，而是利用堵截等手段，務求令疫情不會失控擴散，令醫療體系和日常民生及經濟不至崩潰。

至於中國內地、澳門、台灣、新西蘭等地區，則除了堵截，還嚴控境外人士入境，再加上大規模檢測找出潛伏感染者，於是成功把確診個案控制在低水平，但到最後仍無法完全清零。內地去年下旬在北京、新疆等省區市都出現過地區性的疫情反彈，廣州最近確診病例更突然升溫，在疫情重點防控區，要全面停止各項活動。

台灣防疫工作本來做得很出色，確診個案極低，民眾生活如常，美國等國家推動台灣參加今年世衛大會，也是以「宣傳台灣抗疫成績超卓」作為「賣點」，豈料話音未落，台灣即出現疫情大爆發，原來的「模範生」變得手忙腳亂，醫療設施不足，呼吸器、加護病房不夠用，確診個案數字又「唔清唔楚」（「校正回歸」的個案被指是延誤公布，避免一次過公布太多個案）。台灣因新冠肺炎而死亡的人數累計達137（6月1日），已經超過了2003年SARS時期的73。

至於疫情本來控制得較好的日本和新加坡，最近情况都突轉嚴峻，日本連奧運可否如期舉行都仍懸而未決。上面各個地區的經歷都告訴我們，這次新冠疫情並非短期內可控制得住，疫情十分反覆，即使可以清零，都未必能夠持久；所謂「清零」，可能是無法達到的目標！香港做不了，其他地區也不成。

彭博：疫苗改變局勢 西方「重上正軌」

在全球抗疫排名榜上，香港最近上了第10位，比英國（第11）、美國（第13）、日本（第14）都要高；這個由彭博在5月25日發布的最新全球抗疫排名榜（The Covid Resilience Ranking，註1），前5名分別為新西蘭、新加坡、澳洲、以色列和韓國；台灣原本居第5位，因近期表現欠佳，已跌至第15！

除了排名次序，彭博報告引起關注的還有如下部分：中國內地在這次排行榜上意外擠進了前10，拿下全球第9位，但其堅持「零確診」的政策目標，很可能會成為當今防疫上的弱點，因為許多國家都已接受疫情會繼續流行的事實，決定開始行動並向前看，另覓方法，而非執著在確診數目上糾纏。

報告指先前爆發嚴重社區感染的美國和英國，因為投入大筆資金研發疫苗，國民接種率已達四成以上，最近正紛紛解除區域管制，它們的排名也迅速上升。其他如法國、捷克、波蘭等歐洲國家，都逐步由低谷中走出，開始解除各項疫情禁令；反而在疫情初期表現較佳的亞洲國家及地區，現在卻有「倒退」迹象。之所以如此，彭博報告認為關鍵在疫苗接種普及，改變了全球局勢，令美國和歐洲各國等西方國家終能「重上正軌」。

據接種進度 香港一年內可群體免疫

根據疫苗接種的進度，以75%接種率能達到群體免疫計，亞洲國家和地區如中國內地（據報道，5月23日，有專家指出，「最少一針」接種率(下同)約為30%；註2）、新加坡（至5月24日接種率36.11%；註3）、香港（至5月25日接種率17.05%；註3）都只需不到一年時間，日本（至5月25日接種率5.62%；註3）就需1.3年；韓國和新西蘭要1.6年，泰國要3年，台灣卻需6.2年時間。

可以說，接下來抗疫是否成功，主要在於疫苗接種率，「谷針」應該成為主要工作，「清零」反而不是首要任務。

至日前為止，主要國家及地區中接種成績最好的以色列，有近60%人口接種完兩劑疫苗，當地疫情明顯受控；今年1月以色列疫情到達最高峰，一度每日有超過8000例確診，但接種人口增多之後，到今年3月初已下降至每日約3000人確診，到4月開始更大幅下降，一天約增數以百計新例，其後再減少至數以十計。

此外，至日前為止，英國「最少一針」接種率逾50%，疫情從每天約6萬人確診，下降至現在每天約2000至3000多人；美國從去年12月開始大規模接種疫苗，至日前接種最少一劑的比率約50%，確診人數從單日最高30萬，逐步下降至每天6萬；而自今年4月開始，每日確診人數再一步下降，至近期2萬左右，數目仍然算高，但整體疫情顯示已持續邁向紓緩；如此成績，都歸功於疫苗注射率偏高。

新冠疫苗在全球開展接種，應是人類防疫史上規模最大的一次，整個過程涉及科學研發、疫苗生產、儲存、運輸和接種能力等不同環節，參與的除了各國政府，還有國際機構、跨國製藥巨企等等。防疫是複雜的社會工程，各國必須具備足夠財力、人力（專業醫護）、物力（儲存、運輸），再加上政府的執行力，才能夠得到高接種率，早日達到群體免疫目標。相比之下，富裕國家在這場疫苗注射競賽中必然佔優，也可以及早擺脫疫情困擾，落後國則肯定吃虧，難以跟得上。

應定下接種率目標、時間表

人類大規模接種疫苗，是千百年來打敗疫症的最主要方法，應對天花、瘧疾、小兒麻痺症、麻疹，都是得力於大規模注射疫苗，令疫症成功受控、人類得到有效預防，天花更是第一種利用注射疫苗成功被消滅的致命傳染病毒。

至於不能被消滅的傳染病，它們雖然已經受控，但將與人類長期共存，現在看來，新冠肺炎也將如是。大規模注射疫苗，及早達到群體免疫的注射率，是當前應付新冠疫情的最主要工作，政府應該為接種率定下目標（可能70%，可能80%），並制定一個落實的時間表。

宜推針後有薪假 設特殊賠償

為了配合「谷針」，各種獎品、優惠計劃等都無任歡迎，但更合用的，是為員工提供有薪假，讓他們接種後有一兩天可以休息，以作鼓勵（政府周一宣布為公務員提供疫苗假期）；還有我在上周建議的疫苗特殊賠償基金，形同由政府為所有港人購買「保險」，提供全民保障，應該可以令市民更放心注射疫苗。

「清零」非長遠計，也不現實，接種疫苗才是抗疫行之有效的方法，已有成功例子在前；過去如是，今時今日也不例外。

註1：bloom.bg/3wJdUdE

註2：bit.ly/3ySeRSD

註3：參考Our World in Data數據（bit.ly/3uijEt6）

作者是資深傳媒人