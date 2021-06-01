香港需要怎樣的大學教師？（文：歐陽五） (09:00)

戴耀廷使青年誤入歧途

作為該案首被告，戴耀廷無疑是近10年來對香港影響最深的人物之一。從其2013年提出、發起違法佔中並鼓吹「公民抗命」、「違法達義」算起，短短7、8年時間，香港經歷了多場充斥着暴力的社會運動，甚至在2019年修例風波期間一度陷入回歸以來的「至暗時刻」。何以至此？一定程度上在於戴此前的身分——香港大學法律系副教授。

香港社會歷來重視法治，法律界人士作為一個整體，更以不偏不倚的專業精神而備受港人尊重。戴耀廷不僅是法律專業人士，更是香港最知名法學院的教師，這便使其具備了左右輿論、影響青年的天然條件。遺憾的是，戴並未將這種難得的優勢用在教書育人的正道上，而是將其作為政治籌碼和播「獨」工具，最終使自己鋃鐺入獄，使更多本港青年誤入歧途。

在戴耀廷極富感染力的政治話術中，「讓愛與和平佔領中環」、「公民抗命」、「違法達義」、「雷動計劃」、「風雲計劃」、「真攬炒十步」等一批具有蠱惑性的動員口號對「Y世代」、「Z世代」的香港青少年產生了極大的影響。保安局數據顯示，截至今年2月底，警隊就反修例風波共拘捕10,242人，當中3998人報稱為學生，1752人為18歲以下未成年人士。他們當中應有不少人，恐怕正是受了所謂「為公民抗命殉道」的蠱惑而走上街頭、訴諸暴力，最終付出了代價。

韓愈在其名作《師說》中開宗明義：「師者，所以傳道受業解惑也。」戴耀廷身為人師，不傳正道卻傳歪門邪道，不教學生守法卻煽動青年違法，不解學問上的困惑卻行政治上的蠱惑，如此誤人子弟、害人不淺，實在枉為人師。好在港大終於去其教職，法庭終會追其責任，一代「黃師」終難逃法律裁決。

需德才兼備、愛國愛港的教師

近年來香港高校一度烏煙瘴氣，早該撥雲見日。有志於投身教育事業的有識之士毋須氣餒，畢竟香港的專上教育水平長期處於亞洲頂尖、國際知名的高水準，「香港八大」各有所長且基礎尚在。香港高校歷史上也不乏名師、大師，從現代新儒家的代表人物錢穆、唐君毅，到學貫中西的林語堂、饒宗頤，再到斬獲諾貝爾物理學獎的「光纖之父」高錕，可謂群星閃耀。

這一大師輩出的年代雖已遠去，但他們專注學術、誨人不倦的精神仍需傳承和發揚。今日之香港，正迎來由亂及治、重新出發的契機，國家對港寄予厚望，時代呼喚更多人才，這就需要大學教師這一重要群體發揮更多建設性作用。今日之中國，正走在復興之路的關鍵階段，複雜多變的國際大環境決定了香港的角色將更加重要且獨特。在此背景下，香港亟需培養的人才應同時了解港情、國情和世情，如此才能更好地立足香港、融入內地、溝通中外。

這就意味着，今後香港更需要德才兼備、愛國愛港的大學教師。甚至可說，愛國愛港不代表大學失去學術自由，也不意味着教師不能在政治問題上有不同意見，惟一切自由都有邊界，法律仍是不可踰越的紅線。大學教師們應汲取戴耀廷的前車之鑑，莫亂用手中資源行違法犯罪之事，同時還應努力繼承前輩先賢遺志，為港培人、為國育才，方是學為人師、行為世範之道。

作者是時事評論員