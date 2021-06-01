堅守32年的約定（文：梁美儀） (09:00)

六四前夕，法庭重判10名被指於前年國慶當日組織、參與、煽惑他人參與未經批准集結的泛民人士，未幾，警方連續第二年以防疫為由，反對支聯會在維園舉行六四燭光集會。警方的決定，可說在意料之中，然而法庭「適時」的判決，是對支聯會、對港人最清晰的警告。

六四集會在疫情下被禁，但香港這場政治寒冬，還看不見終結之日，所以即使在疫後，也不見得集會有機會再在維園舉行。六四維園不見燭光，相信不止兩年，可能還有更多的年月。

悼念死難者 延續追求民主自由

香港或許無法再成為中國唯一可集體大規模公開悼念六四的地方，但經歷《港區國安法》的實施，看到立法會極速通過「完善」香港選舉制度的法案，目睹逐步落實「愛國者治港」的種種安排，香港人明白，即使無法再跟大眾聚在維園一齊燃點燭光，但大家會更聰明、安全和理性地在六四這天悼念亡者。

從今以後，六四對港人來說，已有新的一重意義，除了是悼念當年的死難者，也是延續當年內地學生和民眾，對民主自由追求的堅持，展現港人在惡劣環境下，人心不死。守住32年來悼念六四的約定，等同守護這份心志。

燭光在香港哪個角落亮起，以什麼形態照耀這片土地，再也不重要，因為堅持才是最大的力量。

作者是資深傳媒工作者