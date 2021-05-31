疫情中的民主：2020年全球比較（文：陳家洛） (09:00)

92%選舉及公民投票在年內完成

筆者參與的選舉觀察計劃整理了2020年間世界各地的129個行政及立法機關選舉及20個公民投票的數據資料，得悉全球在疫情的威脅中，絕大部分（92%）已在年內完成涉及87個國家和地方包括120個換屆選舉及17個公民投票，其中99個（66%）如期舉行，38個改在同一年稍後日期舉行，而最終被押後至2021年或以後的選舉和公民投票其實只有12個（8%）。客觀事實說明，押後甚至取消選舉的地方只屬少數極端的例子。

反思全球民主發展前景

本文主要目的在於探討「疫情中的民主狀况」（pandemic democracy），關注的不單止是公眾健康風險管理及防疫措施對選舉有什麼影響，也反思全球民主發展的前景。在疫情肆虐下，正常的競選活動幾乎完全停頓，單靠媒體的辯論、網絡廣告和零星的車隊掃街，效果怎也比不上近距離接觸選民及一浪接一浪的大型造勢活動。選舉氣氛冷淡，不過，選民的投票意向受疫情的壞消息影響下，會較一般選舉更難以捉摸、預測，而假消息和不正確的信息在全球廣泛流傳（infodemics）有時更能牽動公眾情緒和行為。在封城防聚等一系列措施下，公民及媒體監察力度同時受到很大限制，國際及本地的選舉觀察工作受阻，舞弊造假的觀感和各式各樣的陰謀論，在缺乏政治信任和誠信不足的環境下會大行其道，選舉的公信力及投票的結果更容易產生爭議，也成為民粹主義和機會主義者活躍的最佳時機。當選舉或公民投票發揮不了應有的政治排解作用，認為選舉不公平的黨派會主張杯葛選舉、呼籲民眾投白票廢票以示不滿，當權者備受質疑繼而老羞成怒，訴諸暴力鎮壓來維護政權，矛盾進一步惡化再演變成廣泛衝突的可能性就會增加，全球性民主倒退的機會因而也會增加。

明乎此，我們的出發點包括幾個值得研究的問題，包括：（1）舉行選舉是否不利防疫，會令疫情失控？（2）疫情及防控措施會降低投票意欲，打擊選舉結果的公信力？（3）2020年世界各地的公民自由和政治權利是否倒退了？

影響投票率主因：政策和政治因素

舉行選舉是否不利防疫，會令疫情失控？其實這是一個似是而非的說法。以選舉日前後兩個星期的感染數據比較，兩者有明顯關係不足為奇。不過，各地的醫療質素、醫療開支、政府的回應力度、領導人物的公信力、各部門的執行力、公民社會的監察力度、競選的黨派循規責任等因素，其實更能讓我們了解在疫情中多達137場的選舉和公民投票。

綜觀2020年的選舉，即使疫苗還未有面世並獲得廣泛使用，各地政府及選舉管理機構起碼可以考慮採取以下安排，減低病毒傳播風險，包括但不限於：（1）嚴格執行票站防疫、消毒措施及獲發充足的防疫裝備；（2）所有票站人員、執法人員、候選人及助選人員必須每日接受病毒檢測；（3）禁止競選造勢活動或嚴格設定人數上限；（4）前往投票人士必須接受基本健康檢查及獲發即用即棄的手套；（5）每個票站設定人數上限；（6）為減少人群聚集，鼓勵選民按年齡組別分時段投票；（7）分兩日投票；（8）增加投票站；（9）容許郵寄或其他特別安排的方式投票；（10）安排國際及本地選舉觀察組織獨立考察，和做針對一系列防疫措施的審計工作。

統計數字顯示，在2020年舉行的選舉和公民投票的平均投票率有60.9%，換屆選舉（61.3%）較公民投票（58.2%）更吸引選民參與。當疫情一波又一波的發生，選民擔心染病及連累別人，自然不利推動投票。雖然這個假設合理，但是我們綜合各地可比較的數據後發現，即使感染數字在選舉前兩星期的增加亦只會輕微減低投票意欲，而相比之下影響投票率高低的主要是政策和政治因素。如果組織、協調及執行做好，我們發現高投票率不會增加「播毒」的機率，反而有助加強整體防疫力度，紓緩甚至減少傳播。對比疫情走勢，政府愈是不放寬限制公民日常活動的措施、競選期間愈是限制反對黨派的選舉工程，及公民杯葛、罷投行動愈成功的，都對壓低投票率有更大影響。

「不自由」地區防疫及投票率 較其他政體失敗

我們比較其中85場選舉中今次和上屆的投票率，發現在「自由」的國家及地區，平均投票率不跌反升，有0.5個百分點的輕微改善，而投票率下降的現象則出現在「半自由」、「不自由」的選舉，分別有3.3和6.3個百分點跌幅，即使在這些地方的政府幾乎毫無懸念會成功連任，其認受性在投票率及自由指數雙雙下跌的情况下，可謂備受質疑。

事實上，「不自由」國家和地區的防疫表現及投票率較其他政體失敗卻是證據確鑿，缺乏制衡又自以為是的當權者，帶來防疫失敗、投票率下降、政府及領袖個人認受性受挫，及進一步鞏固獨裁統治的殘局。至於公民自由和政治權利倒退的憂慮，我們比較「自由之家」（Freedom House）過去兩年的全球數據之後，發現平均下跌了0.6%，不過在「自由」的國家及地區不跌反升了0.3%，維持到民主管治，反而「半自由」和「不自由」的國家及地區就變壞，特別在本來不重視公民權利的地方，防疫措施的而且確對個人及組織施加比較多限制，跌幅分別有0.4%和超過2%。若要考慮人口因素，在2020年經歷民主退潮、在專制統治下被重重打擊的反對黨派肯定比較多，而趨勢在非洲及亞洲地區（包括中東、中亞）更明顯。

疫情中的選舉引出多重兩難的複雜局面，政治因素由始至終起了主導的作用，帶來重要的影響。

延伸閱讀：

．Elections and COVID-19 (bit.ly/3utUqbz)

．Todd Landman & Luca Di Gennaro Splendore (2020), "Pandemic democracy: elections and COVID-19", Journal of Risk Research, DOI: 10.1080/13669877.2020.1765003

．Freedom House (bit.ly/3fXb4Lq)

．Oxford COVID-19 Government Response Tracker (bit.ly/3vz01yE)

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治及政策研究中心總監、選舉觀察計劃成員