從「源頭減廢」建構出保護學童的保護網（文：張鳳儀、葉兆輝） (09:00)

教育局早前在立法會公布上個學年的懷疑自殺身亡學童達23名，創至少7年的新高，情况令人擔憂。自殺是一個複雜的議題，從來都不能以單一成因去解釋，也不能簡單地歸咎誰是誰非。然而，在這冰山一角底下，實在還有許多身心脆弱的學童，值得各界關注。因為一宗自殺事件背後可能已有過十數次的企圖自殺了。

有見及此，教育局建議教師，要掌握識別及支援有自殺危機學生的基本知識和技巧，並從他們可以接觸學生的機會去留意學生的日常表現，以便判斷學生情緒和行為是否異常，讓有需要的學童獲得適時和適切的支援。同時，教育局整理了「防止學生自殺及關注學生精神健康」網站（bit.ly/3vWOpVM），讓學校和老師有資源去保護學生。

普及性、選擇性、針對性促進精神健康

世界衛生組織（WHO）建議有效預防自殺的策略，是以公共衛生模式（Public Health Model），透過普及性、選擇性及針對性3個層面，促進大眾的精神健康。

以學校為例，普及性層面主要是提升學生、教師及家長對精神健康的關注，培育學生正向思維和加強抗逆力等；選擇性層面主要可透過為各持份者提供「守門員」的培訓，以識別和支援有精神健康風險的學生；針對性層面則主要是確保有精神健康問題的學生（包括有精神病患的學生）能得到適時及適切的精神健康支援服務。

在針對性層面，不論教育局、社會福利署、衛生署、醫院管理局、勞工及福利局等等，也花了不少資源提供跨部門的合作，就如醫管局24小時精神健康熱線、落實一校兩社工，以及不同的危機處理的指引或建議。然而，「十個煲得九個蓋」，現今香港社會有情緒困擾或精神健康需要的學童比想像中還要多。

學生自殺 痛苦長駐家長、老師心坎

在到校舉辦預防自殺工作坊上，偶有聽聞有學生自殺後，那份自責、內疚、痛苦長駐了家長、老師的心坎。記得有一個同學在中六那一年燒炭自殺身亡。第一位筆者遇到的老師是個身材魁梧的老師，事事表現硬朗，在同學中四時任教其中一門術科，當時，老師發覺該同學的思維有點奇怪，但沒有時間詳細跟進，就不了了之。在初中時，這個同學曾企圖自殺過一次，幸得家人發現，才避過一次噩耗。往後，不單家人、老師、社工，而且精神科醫生和臨牀心理學家都有跟進該同學。同學在得到各方關愛下，也積極投入學校活動，有自己圈子的朋友，表面看來甚是正常。可惜，在中六開學不久後，他再一次自殺，奪走了寶貴生命。那個老師，自中四後就再沒任教那個同學，但內疚卻充斥着他，我們到學校時，只見他泣不成聲，不斷怪責自己做漏什麼，做錯什麼。事隔多年，老師悲痛的情景依然歷歷在目。

家庭教育：讓學生感受自己「有用」

因此，要真正有效預防學童自殺，只花心力在針對性層面是不足夠的，反之要把保護網「織」得更緊密、更細緻，可套用環境保護署的理念「源頭減廢」，即重新檢視最影響學生成長的三大環境因素：家庭教育、學校教育及朋輩關係，辨識不合時宜的「廢」物，重新建構出可以保護學生的價值觀和人際網絡。

無論在學校、家庭、朋輩關係上，要大力推廣精神健康的重要性，正如世界衛生組織所說，沒有精神健康，就等同沒有健康。要有良好的精神健康，就要讓學生感受到自身的價值，這個價值不等同學術成績，反而要讓他們發揮到其獨特的潛能，相信自己是「有用」的。

要讓學生感受到自己「有用」，家庭教育是責無旁貸。家長應學習與子女建立良性的溝通，懂得肯定和欣賞子女在學術以外的價值，適時放手，以訓練他們的責任感及解難的能力，使到青年可以建立正確的人生觀和價值觀。同時，不應盲目追求學術成績，要求子女完成「大人」的夢想，或要他們跟隨家長預設的人生軌迹。家庭應該是他們的避風港，當他們高飛遇上風浪時，家人的愛應可以為他們「加油」，讓他們能繼續在自己的航道上飛翔。

學校教育：復興緊扣的師生關係

而學校方面，最寶貴的莫過於老師和學生的關係。以前有說「一日為師，終身為父」，展現出師徒關係深厚的恩情。雖然現今師生關係未必像古時一樣，但也不能「水過鴨背」。

然而，自從2000年代教育改革後，在老師原本的高工作量外，要花大量額外時間專業進修，老師留校的時間減少了。縱然有機會長時間留校，但又因校本管理的影響，許多老師承擔了不少與教學無直接關係的行政工作，結果，還是減少了接觸學生的機會。在疫情下的學校生態就更嚴峻。這個是教育的結構性議題。我們需要從結構性和制度上有效地釋放老師的能量，去協助有需要的學生。

除此之外，當老師發現有危機的學生後，如何實踐所學到的知識，又是另一個議題。當然輔導是一個專業，但基本的關心是每個人都可以做到的。第二位筆者還記得小學時，校長對每一位同學展現的關愛，即使在一間寂寂無聞的鄉郊學校，他仍默默地在學生的心田上耕耘，讓每個同學都感受到被關心，就如一個心靈與另一個心靈的相遇，這就是正所謂「生命影響生命」。現時，當年的小學校長已經與筆者有亦師亦友的關係。培訓是重要，但對學生基本的關愛，實在是做老師的必要條件，莫忘初心。老師除了言教外，也要身教，以真誠的態度就能感動學生，讓他們感受到安全可靠，就會願意把內心困惑分享出來。要去到如此境界，各大學的教育學院在培訓準老師時，應加入精神健康的基本知識及應對技巧，同時，也要訓練準老師的自省精神，為着復興緊扣的師生關係而努力。

此外，教育局亦擔當着一個非常重要的角色，不但要在教育改革上，還要在教育制度上，為老師騰出多一點空間與學生接觸，並為學生製造多元的出路，而非單一文憑試出路。學校在推動正向文化的同時，也要摒除「學術成績是唯一的量度標準」，要為「成功」重新定義。可透過多元的體藝活動，培育出學生的團隊和運動精神，並鍛煉堅毅的品格，還有要認真處理欺凌事件、推動健康的網絡文化、推廣助人自助的精神等，相信學生將來就能成為獨當一面的人，為社會作出不同的貢獻。

急切需要重建「保護網」

不得不承認，這兩年的香港陷入了低谷，無論政治爭議，還是疫情肆虐，學生都無奈地被捲入了漩渦，最重要的是外在環境確實影響着每個人的精神健康，特別是心智還未成熟的學生，被負面情緒綑綁時，未必有解難的能力，找到一條出路給自己。世界衛生組織就指出，自殺輕生者除了自身精神疾病影響下，還有許多個案都是不懂處理突如其來的危機，而引致情緒崩潰，失去理性下作出傷害自己的行為（bit.ly/33D4LHd）。

預防於未然，重建保護學生的保護網是急切有需要的，各界都應離開自己的安舒區，以真摯（genuine）、同理心（empathy）、並無條件的正向關懷（unconditional positive regards）去對待身邊的人，復興人與人之間美好的接觸，從根本解決學生的問題，年輕人儘管一不小心跌倒，這個保護網都能接得住他，讓年輕人確切體會到和擁有「學生時代真是整個人生最快樂的時候」。希望各持份者拿出承擔和勇氣，成為推動青少年精神健康的領袖和積極的參與者。

作者張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問，葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監