香港人不肯打針 誰孭鑊？（文：曾志豪） (09:00)

香港最終可能要捐出疫苗，實在令人唏噓，究竟這種「浪費」誰造成？

我們要理解市民不敢打針的原因。

客觀環境，香港的防疫做得一直不錯，早前連續20多天本地零確診，的確令打疫苗的意欲減低。不過台灣失守提醒我們，久守必失，實在無法單靠戴口罩、社交距離來對抗疫情。

接着是人為因素，我覺得這是香港最核心的障礙。

政府由第一天推銷疫苗，已經有強烈的政治色彩，包括硬推一隻明明在科學成效上較低的科興疫苗。這是很簡單的數學題，科興的保護率是50.4%，而另一隻供港的復必泰達到95%，單從數字看，政府理應推廣復必泰；但結果政府官員以及建制議員，全部帶頭注射科興，個別人士還要作出誇張的「打咗好精神」、「中國人體質應該打國產疫苗」的政治表態。

這是最差的公關示範，把防疫的宣傳一下子歪曲成「政治表態」，影響所及，打科興和復必泰變成不同政治陣營的代表選擇。這完全無助防疫，只是繼續把社會問題政治化。

而政府面對醫護對疫苗的疑問，也是採取最令人反感的政治方式回應。動輒便說「一小撮醫護抹黑」、「失實言論政治抹黑國產疫苗」，卻沒有以理服人。

看看世衛，已經批准了「國藥疫苗」的緊急使用權，但特區政府選擇的科興疫苗仍未被批准。報道可見，世衛質疑科興欠缺製造過程數據。香港醫護質疑科興的成效，是「政治抹黑」還是「以科學為本」？

最重要一點，至日前有68人接種疫苗後死亡，但專家評估無一宗和疫苗注射有關，甚至連接種後面癱這些屬於已知疫苗後遺症的情况，專家也沒有給出肯定的答案。如果要問為何市民不肯相信專家的結論，只能問，「廣東省回港易」彈弓手風波，究竟是專家正確？還是政治正確？信任不是無緣無故消失，也不是一朝一夕可以重建的。

作者是傳媒工作者