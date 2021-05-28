行政會議擔當了最高決策的角色？（文：林緻茵） (09:00)

行政長官林鄭月娥剛上任時，曾形容行會「比我的問責團隊更資深」。這些「資深顧問」如何在行會現有的架構和職能下，協助行政長官進行決策？此外，基本法附件一和二的修改，大幅改變了行政長官和立法會的選舉方法；行政會議的角色和功能，應該作哪些相應的調整？

行政局原有「橋樑」和「制衡」功能

自1896年起，行政局內已有英資財團的代表，以維護英國在香港的利益。亦由於港督並非華人，他們需要本地人士協助管治。作為擁有本地人脈和資源的社會領袖，行政局成員在港督面前有很大的發言權。《皇室訓令》（Royal Instructions）更要求港督，除了瑣碎、高度機密或緊急的事項外，大部分決策須徵詢行政局的意見，故行政局被喻為港督的「內閣」。

一般而言，港督也會盡量配合行政局成員的想法；若他不採納大多數成員的意見，需要將理由記錄在案，英國政府會予以檢視。換言之，行政局成員對於港督有一定程度的制衡。

行政局這種英國管治者與本地人之間的「橋樑」功能，以及制衡的角色，理應隨着回歸而削弱，因行政長官必須在香港連續住滿20年，他（她）應更熟悉香港；既然行政長官將受到立法會的監察，行會的制衡功能自會減退。

基本法起草時，社會曾討論行政局的廢存問題。如行會只是行政長官的諮詢機構，就不必在基本法中說明；如將之納入基本法，它就必須被賦予實質的功能和憲制地位。當時最終的共識，是以行政局在1980年代的運作模式為藍本，保留兩大政治功能：維持行政立法聯繫、吸納社會人士意見。但回歸後的行會，卻因為種種原因，未能充分發揮這些功能。

問題1：憲制地位高，變化卻太大

雖然基本法規定，行政長官在特定情况下必須徵詢行會的意見，但行會的組成和運作方式，卻完全交由行政長官一人決定。回歸後，行會的組成、人數和功能因行政長官而異：

回歸首5年，問責制尚未實施，當時行會非官守成員有專責的政策範疇，亦較多公開解釋政策。董建華設立問責制後，局長具決策角色，更接近西方的部長制。因應問責制的設立，行會由主要官員組成，進行集體決策；非官守成員的人數為歷屆最少，只有5，後來增至7。

曾蔭權則把行會改組成智囊機構，透過委任專業人士，為政策把關。當時行會非官守成員較多，共16人（人數會因個別成員退出或加入而有小量變化，其後亦然），主要官員則不一定要出席每一次會議。梁振英和林鄭月娥政府裏，兩屆行會的非官守成員人數都維持在16。

歷屆非官守成員的背景，可分為幾類：公營機構和諮詢組織、商界、大學和專業人士、政黨。以上幾個類別並沒有固定的比例，視乎當屆政府的施政重點和行政長官的個人聯繫。以本屆政府為例，非官守成員過半數為政黨成員或議員，可見行政長官格外重視行會在「聯繫議會」上的功能。但立法會換屆後，規模將更大，組成更複雜和零散，亦相信不少透過選委會產生的議員，未必會有政黨背景。這40個議員，將來部分可能會被現有政黨吸納，部分可能會自組政黨。在新選制下，議會內哪些利益板塊應該被吸納到行會內？在複雜的議會組成、加上反對派的勢力已被大大削弱的情况下，把行會用於「聯繫議會」上，是否最有效，又是否必要？還是政府應該因時制宜，建立另一套與議會溝通的方法？

問題2：權責不清

行會保留了保密制和集體負責原則，但有關原則並非基本法的規定，而是在《宣誓及聲明條例》中訂明。回歸後，集體負責原則有何實際意義，很成疑問：當成員有異議時，行會不會進行表決，但行政長官卻掌握了決定權，他（她）如果不採納行會大多數成員的意見，只須將理由記錄在案。在此情况下，如何要求每一個成員為可能反對的決定負上集體責任？政治委任制實施後，負責決策、解釋政策以及負上政治責任的，是主要官員；行會的集體負責，並不會產生任何實際後果。

基於其保密原則，行會聯繫議會的實質功能亦有限：來自政黨的行會成員不可能把行會討論的議題拿去徵詢黨友，因而不能保證黨友一定支持行會作出的決定。遇有爭議性的議題，政黨為爭選票，也不會因為黨內有行會成員便穩站在政府一邊。

應否改組行會？

隨着社會環境和政制的改變，加上行會的組成和作用因行政長官而異，它難以發揮回歸前以社會領袖為主的行政局職能。行會既然難以回到過去的「制衡」角色，在新選制下亦更難發揮聯繫議會的作用，如要完善行會的運作和功能，它應該回復回歸前的角色，還是應該如一些前英治國家（如新加坡）一樣，改變定位？

如行政長官把行會定義為特首的智囊機構，就應以非官守成員主導，由擁有社會影響力的專家審視政策文件；如要強化行會的決策功能，其組成和運作則需要有較大的改變。

在其他國家或地區，一般由各政府部門長官組成的決策機關稱為「內閣」（cabinet）。香港並非國家，行會嚴格而言並非行政長官的「內閣」。根據基本法的要求，行會除了主要官員外，還須包括社會人士和立法會議員。倘若保留基本法原來的設定，也需要理順當中的權責問題。比如在美國，個別總統顧問也會被委任為內閣層級官員（cabinet-level officials），他們參與內閣會議，但不屬於內閣閣員（cabinet members），也不是行政部門的成員。美國的內閣不同於英國議會制的內閣：閣員不能是國會成員，他們沒有集體負責的義務，內閣也不具憲制地位。行會可謂同時包含了兩種制度的特點：行會具憲制地位，非官守成員沒有行政權力，但他們又需要為行會的決定負上集體責任。

在強化決策功能的前提下，如要讓行會的設定與香港憲制相適應，可以考慮以下兩點：第一，減少非官守成員的人數。社會人士可繼續擔當特首智囊和顧問的角色，但不應受集體負責原則所約束；第二，行會內的決策權及集體責任，由主要官員集體承擔。如是者，行會在實質運作上，便能夠讓主要官員進行集體決策和問責，強化「行政主導」。

（香港培養政治人才的困境系列．四）

作者是香港政策研究所香港願景計劃高級研究員